Bonus officiels UFC 246: la finale de l’événement principal de McGregor mène cinq vainqueurs de Performance of the Night

L’action livrée comme annoncé hier soir (samedi 18 janvier 2020) à l’UFC 246 en direct le ESPN + PPV de l’intérieur de la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, lorsque Conor McGregor a sorti un autre lapin de son chapeau pour terminer Donald “Cowboy” Cerrone à seulement 40 secondes de leur tête d’affiche welterweight, prouvant qu’une mise à pied de 15 mois n’est pas un gros problème.

En plus de l’arrivée au retour de McGregor, Aleksei Oleinik s’est tordu et s’est tourné vers une victoire de soumission lisse contre son homologue poids lourd Maurice Greene, le finisseur poids coq Brian Kelleher est revenu dans la colonne des victoires avec un arrêt de guillotine fort sur le nouveau venu Ode Osbourne, le concurrent léger Carlos Diego Ferreira a décroché sa sixième victoire d’affilée avec une soumission sur l’ancien champion de l’UFC Anthony Pettis, l’attaquant léger Drew Dober a marqué un coup de grâce dégoûtant sur le jeune allemand Nasrat Haqparast, et la vétéran des poids mouches Roxanne Modafferi a énormément bouleversé le Maycee Barber invaincu.

Afin de passer au crible l’action et de voir quels combattants ont remporté 50 000 $ de plus, nous examinons de plus près les gagnants des bonus officiels de l’UFC 246 ci-dessous:

Performance de la nuit: Conor McGregor

Performance de la nuit: Aleksei Oleinik

Performance de la nuit: Brian Kelleher

Performance de la nuit: Carlos Diego Ferreira

Performance de la nuit: Drew Dober

