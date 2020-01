Bonus officiels UFC Raleigh: le genou vicieux de Herbert Burns KO mène les vainqueurs de 50 000 $

L’action livrée par vagues hier soir (samedi 25 janvier 2020) à UFC Fight Night 166 en direct sur ESPN + de l’intérieur de la PNC Arena à Raleigh, en Caroline du Nord, alors que Curtis Blaydes a clôturé l’action avec une deuxième manche TKO sur l’ancien champion des poids lourds de l’UFC Junior dos Santos.

En plus de la finale de l’événement principal par “Razor”, Michael Chiesa a couvert l’ancien champion des poids légers de l’UFC Rafael dos Anjos pour capturer sa troisième victoire consécutive à 170 livres, le concurrent poids mouche Alex Perez a remporté une impressionnante victoire au premier tour contre le talentueux vétéran Jordan Espinosa , Angela “Overkill” Hill est encore une fois survenue à court terme pour éliminer Hannah Cifers, la paille des femmes, via le TKO de deuxième tour, le nouveau venu léger et lourd Jamahal Hill avait l’air bien sur les pieds dans sa décision de gagner contre Darko Stosic, le vétéran des poids coq Brett Johns est revenu à La colonne des victoires après avoir étouffé Tony Gravely, un espoir prometteur, et Herbert Burns, nouveau venu dans l’Octogone, frère de Gilbert Burns, ont stupéfait les fans de Caroline du Nord avec un arrêt au premier tour par-dessus Nate Landwehr, l’ancien champion mondial des poids plumes M-1.

Afin de passer au crible l’action et de voir quels combattants ont remporté 50 000 $ supplémentaires, nous examinons de plus près les gagnants officiels du bonus UFC Raleigh ci-dessous:

Combat de la nuit: Brett Johns contre Tony Gravely

Performance de la nuit: Alex Perez

Performance de la nuit: Herbert Burns

