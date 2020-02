Bonus UFC 247: James Krause, remplaçant de dernière minute, combat Fight of the Night aux côtés de Trevin Giles

James Krause est entré le week-end sans s’attendre à se battre. Il part avec 50 000 $ de plus en poche.

Après avoir accepté de remplacer Antonio Arroyo pour affronter Trevin Giles dans un combat de poids moyen à l’UFC 247 un jour avant l’événement, Krause a combattu Giles pendant trois tours et a perdu une décision partagée; cependant, les efforts des deux hommes leur ont permis de gagner le bonus Fight of the Night de samedi.

Il s’agit du deuxième prix Fight of the Night de Krause et du premier bonus post-combat de toute sorte pour Giles.

Mario Bautista et le débutant à court préavis Khaos Williams ont également reçu 50 000 $ de bonus de performance de la nuit.

Bautista a donné à Miles Johns sa première défaite, le laissant tomber avec un genou volant et terminant avec des frappes au sol. Il s’agit de la deuxième sortie consécutive dans laquelle Bautista a gagné un bonus après avoir réalisé une performance gagnante du combat de la nuit contre Jin Soo Son en juillet dernier.

Williams, un remplaçant de Dhiego Lima, a gâché le retour d’Alex Morono à Houston en l’assommant en seulement 27 secondes. C’était la septième victoire consécutive au total pour le premier combattant de l’UFC.