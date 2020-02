Bonus UFC 247: James Krause, remplaçant de dernière seconde, gagne 50 000 $ supplémentaires pour la performance “Fight of the Night”

L’action a été livrée à l’arrivée hier soir (samedi 8 février 2020) à l’UFC 247 en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur de Toyota Center à Houston, Texas, alors que Jon Jones a verrouillé sa 14e victoire consécutive après avoir éliminé Dominick Reyes en l’événement principal par décision unanime.

En plus de la victoire de Jones sur “Devastator”, la championne en titre des poids mouches féminine de l’UFC, Valentina Shevchenko, s’est encore une fois affirmée comme l’une des meilleures combattantes du monde avec un arrêt de troisième ronde de TKO sur la meilleure candidate Katlyn Chookagian. L’événement a également craché des finitions telles que la victoire brutale de Justin Tafa contre Juan Adams, la victoire de 27 secondes de Kalinn Williams sur le vétéran Alex Morono, le premier tour de Journey Newson sur le Domino Pilarte de Houston et le TKO inattendu de Mario Bautista victoire sur Miles Johns, un espoir jusque-là invaincu. Sans oublier le remplaçant de dernière seconde James Krause qui a perdu de justesse une décision serrée dans une guerre divertissante avec le poids moyen Trevin Giles.

Afin de passer au crible l’action et de voir quels combattants ont remporté 50 000 $ de plus, nous examinons de plus près les gagnants officiels du bonus UFC 247 ci-dessous:

Combat de la nuit: Trevin Giles contre James Krause

Performance de la nuit: Mario Bautista

Performance de la nuit: Kalinn Williams

Pour les résultats et la couverture complets de l’UFC 247, cliquez sur ici.