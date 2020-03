Bonus UFC 248: Sean O’Malley réclame 50 000 $ supplémentaires avec KO

L’action livrée par vagues la nuit dernière (samedi 7 mars 2020) à l’UFC 248 en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, alors que le champion invaincu des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, a défendu avec succès son titre contre Yoel Romero dans un événement principal plutôt terne (met en évidence ICI).

Le rattrapage de la tête d’affiche était un événement co-principal mettant en vedette la championne féminine UFC des poids paille Weili Zhang et l’ancienne titulaire du titre Joanna Jedrzejczyk. Les deux chasseurs de 115 livres sont allés à la guerre pendant 25 minutes complètes, déchargeant tout dans leurs chars en route vers l’un des meilleurs combats de titre de l’histoire de l’Octogone (faits saillants ICI). Zhang finirait par l’emporter avec une victoire par décision partagée.

En plus de cette folie, le vétéran léger Beneil Dariush a remporté son quatrième combat de suite avec un fabuleux coup de poing d’un coup de poing sur Drakkar Klose, l’espoir des poids coqs croissants Sean O’Malley a réussi à son retour dans l’Octogone avec une finition flashy TKO, et Gerald Meerschaert a tiré après une victoire de soumission par derrière contre le poids moyen Deron Winn.

Afin de passer au crible l’action et de voir quels combattants ont remporté 50 000 $ de plus, nous examinons de plus près les gagnants officiels du bonus UFC 248 ci-dessous:

Combat de la nuit: Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk

Performance de la nuit: Beneil Dariush

Performance de la nuit: Sean O’Malley

Pour les résultats et la couverture complets de l’UFC 248, cliquez sur ici.