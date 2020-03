Bonus UFC 248: Zhang Weili et Joanna Jedrzejczyk remportent les honneurs du «combat de la nuit» bien mérités

Zhang Weili et Joanna Jedrzejczyk ont ​​organisé l’un des plus grands combats de l’histoire de l’UFC samedi soir, et ils ont tous deux été récompensés après la fin de l’émission.

L’événement co-principal était une évidence pour «Fight of the Night» à l’UFC 248, car Zhang et Jedrzejczyk rentreront chacun avec un bonus de 50 000 $ après avoir fait la guerre pendant cinq rounds.

Beneil Dariush a gagné un bonus de 50 000 $ pour “Performance de la nuit” après avoir éliminé Drakkar Klose avec une main gauche dévastatrice pour mettre un terme à leur combat au deuxième tour.

Après une mise à pied de deux ans, Sean O’Malley a également décroché un bonus “Performance de la nuit” à la suite d’un TKO dans son combat avec Jose Quinonez.

Le vétéran de la série Dana White Contender a maintenant remporté deux bonus post-combat lors de ses quatre premiers combats dans le cadre de la formation de l’UFC.