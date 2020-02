Bonus UFC Auckland: Dan Hooker et Paul Felder remportent le «combat de la nuit» après un slugfest de cinq rounds

Dan Hooker et Paul Felder ont définitivement gagné leurs bonus lors du Main Event de l’UFC Auckland.

Les poids légers l’ont éliminé pendant 25 minutes et Hooker a finalement marqué la victoire par décision partagée. Les deux poids légers ont ensuite été transportés vers un hôpital local pour y être soignés après la bataille de cinq rounds.

La bonne nouvelle est que Hooker et Felder ont remporté le bonus d’après-combat pour “Fight of the Night”, comme annoncé par les officiels de l’UFC samedi. Chaque combattant remportera 50 000 $ pour le bonus.

Les combattants de l’événement principal ont maintenant gagné sept bonus combinés entre eux.

Pendant ce temps, Jim Crute bénéficiera d’un bonus supplémentaire de 50 000 $ pour “Performance de la nuit” après avoir conclu une victoire de soumission de kimura lisse sur Michał Oleksiejczuk dans l’événement co-principal.

Priscila Cachoeira a remporté l’autre bonus de «Performance de la nuit» de 50 000 $ après avoir fauché Shana Dobson avec un KO au premier round dans le combat d’ouverture sur le undercard.

Bonus UFC Auckland:

Combat de la nuit: Dan Hooker contre Paul Felder

Performances de la nuit: Jim Crute, Priscila Cachoeira