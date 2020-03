Bonus UFC Brasilia: Charles Oliveira obtient 50 000 $ avec la soumission de Kevin Lee

Sept finitions consécutives, six bonus.

Le poids léger de l’UFC Charles Oliveira remporte une fois de plus 50 000 $ supplémentaires pour sa soumission de troisième tour de Kevin Lee à l’UFC Brasilia, selon les bonus annoncés par la promotion samedi après l’événement à Ginasio Nilson Nelson. Il s’agissait de la 14e soumission globale d’Oliveira dans l’octogone et a étendu un record d’entreprise pour la plupart des victoires par tap.

Le co-vedette Gilbert Burns, qui a stoppé deux fois le titre de challenger en moins de trois minutes avec une combinaison de coups de poing, a également obtenu une bosse après l’événement au Brésil.

Les honneurs de «Fight of the Night» ont été décernés aux poids volants Maryna Moroz et Mayra Bueno Silva, qui se sont affrontées en trois manches et ont livré l’un des combats les plus riches en action sur la carte décisionnelle. Moroz a remporté une décision unanime, remportant sa cinquième victoire à l’UFC.