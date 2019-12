Bonus UFC Busan: Charles Jourdain et Doo Ho Choi se battent pour «Fight of the Night»

C'était comme d'habitude pour Chan Sung Jung alors que le héros de la ville natale continuait sa séquence de violence à l'intérieur de l'Octogone à l'UFC Busan.

En entrant dans son événement principal contre l'ancien champion des poids légers devenu aspirant poids plume Frankie Edgar, les fans avaient vu "The Korean Zombie" gagner un bonus post-combat dans six de ses sept dernières sorties. En fait, les fans devraient regarder vers la perte de Jung de TKO contre Jose Aldo en 2013, dans un combat où il s'est gravement blessé à l'épaule, car la seule fois où le joueur de 32 ans n'avait pas gagné 50 000 $ de plus à la fin de la nuit .

Eh bien, conformément à la tradition, Jung a dévasté Edgar de manière dévastatrice alors qu'il battait le natif du New Jersey avec un barrage de grèves, culminant en une victoire miséricordieuse au premier tour et un autre chèque de bonus à son nom. Cette victoire a également marqué la 14e victoire d’arrêt de carrière de Jung.

Ajoutant à la violence de la nuit, le poids mouche brésilien Alexandre Pantoja a gagné gros pour son KO de premier tour sur Matt Schnell plus tôt dans la nuit. Cette victoire a non seulement marqué sa 16e victoire en arrêt de carrière et sa huitième par (T) KO, mais lui a également donné son deuxième bonus consécutif après avoir combattu Deiveson Figueiredo pour un combat de la nuit à l'UFC 240 en juillet.

Pour compléter les bonus, Charles Jourdain et Doo Ho Choi ont remporté les honneurs Fight of the Night pour leur slugfest sur la carte principale. Avec les deux poids plume jetant tout, des genoux volants, des faiseurs de foin aux coups de pied paralysants, ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne s'endorme. Alors que Choi comptait beaucoup sur sa signature et son menton vêtu de fer, il ne pouvait pas survivre à l'attaque du crochet droit de Jourdain car il a été envoyé le visage s'écroulant le premier dans la toile lat dans le deuxième cadre.

Pour Jourdain, qui a affirmé qu'il "aimerait ce bonus de 50k pour quitter le sous-sol de mes parents", cette victoire a marqué son premier sous la bannière de l'UFC après avoir échoué lors de ses débuts en mai dernier.