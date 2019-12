Bonus UFC Busan: la finale de l'événement principal de Korean Zombie mène 50 000 $

L'action tôt le matin livrée par vagues aujourd'hui (samedi 21 décembre 2019) à UFC Fight Night 165 en direct sur ESPN + de l'intérieur de la Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud, alors que le «zombie coréen» Chan Sung Jung a brutalement arrêté l'ancien champion des poids légers de l'UFC Frankie Edgar via un TKO de premier tour dans leur affrontement principal (HIGHLIGHTS ICI).

En plus de l'arrêt mémorable de Jung, le finisseur sud-coréen Da Un Jung a trouvé un domicile pour une puissante victoire par KO contre le vétéran poids léger Mike Rodriguez, le futur espoir canadien Charles Jourdain a marqué une victoire bouleversée TKO sur Doo Ho Choi dans un véritable brûleur d'étable plume, poids mouche le concurrent Alexandre Pantoja a nivelé Matt Schnell lors du KO au premier tour dans une épreuve de force «Prélims», et le poids de paille féminin Amanda Lemos est revenu à l'action pour soumettre Miranda Granger via un étranglement arrière nu au premier tour.

Afin de passer au crible l'action et de voir quels combattants ont remporté 50 000 $ supplémentaires, nous examinons de plus près les gagnants officiels du bonus UFC Busan ci-dessous:

Combat de la nuit: Charles Jourdain contre Doo Ho Choi

Performance de la nuit: Chan Sung Jung

Performance de la nuit: Alexandre Pantoja

Pour les résultats complets et la couverture de UFC Busan, cliquez sur ici.