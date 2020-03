Bonus UFC Norfolk: la finition en un coup de poing de Megan Anderson mène les gagnants de 50 000 $

Les fans de Fight ont eu droit à une sacrée carte hier soir (samedi 29 février 2020) à l’UFC Fight Night 169 en direct sur ESPN + depuis Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, alors que l’événement principal a vu Deiveson Figueiredo écraser Joseph Benavidez via TKO de deuxième tour (met en évidence ICI), bien que le titre UFC poids mouche reste toujours vacant.

En plus de la tête d’affiche de Figueiredo, la candidate féminine aux poids plumes, Felicia Spencer, a obtenu un arrêt de première ronde dominant de TKO sur Zarah Fairn lors de l’événement principal de la soirée. Les fans de combat ont également pu voir un arrêt KO très controversé entre Magomed Ankalaev et Ion Cutelaba, une magnifique finition à un coup de poing de Megan Anderson, une finition guillotine peu orthodoxe de Jordan Griffin et une guerre des poids coq très compétitive entre les prospects Kyler Phillips et Gabriel Silva.

Afin de passer au crible l’action et de voir quels combattants ont remporté 50 000 $ supplémentaires, nous examinons de plus près les gagnants des bonus officiels de l’UFC Norfolk ci-dessous:

Combat de la nuit: Kyler Phillips contre Gabriel Silva

Performance de la nuit: Megan Anderson

Performance de la nuit: Jordan Griffin

Pour les résultats complets et la couverture de l’UFC Norfolk, cliquez sur ici.