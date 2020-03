Bonus UFC Norfolk: Megan Anderson et Jordan Griffin gagnent 50 000 $ chacun pour des finitions impressionnantes

Après deux arrivées décisives à l’UFC Norfolk, Megan Anderson et Jordan Griffin rentreront tous les deux avec 50 000 $ supplémentaires pour la «Performance de la nuit».

Anderson a gagné son bonus après avoir écrasé l’adversaire Norma Dumont avec une puissante main droite qui l’a mise à terre dans le premier tour. C’était la troisième victoire d’Anderson à l’UFC, mais c’est son premier bonus après le combat.

Pendant ce temps, Griffin a décroché sa première victoire à l’intérieur de l’Octogone après avoir endormi TJ Brown avec une méchante étranglement à guillotine au deuxième tour.

En plus d’Anderson et Griffin qui ont remporté les bonus «Performance de la nuit», la bataille entre Kyler Phillips et Gabriel Silva a remporté les honneurs de «Fight of the Night» samedi soir.

Phillips a finalement remporté une victoire par décision unanime, mais les deux combattants gagneront 50 000 $ supplémentaires pour leurs performances à l’UFC Norfolk.