Bonus UFC Rio Rancho: Daniel Rodriguez en tête des gagnants de 50 000 $ avec sa première soumission

Les choses sont devenues étranges la nuit dernière (samedi 15 février 2020) à l’UFC Fight Night 167 en direct sur ESPN + depuis l’intérieur du Santa Ana Star Center de Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, mais l’action s’est encore déroulée lorsque le concurrent léger et lourd Jan Blachowicz a cimenté son UFC coup de titre avec une élimination directe au premier tour sur Corey Anderson dans l’événement principal. Blachowicz a même appelé l’actuel champion des 205 livres Jon Jones qui était assis au bord de la cage (voir ICI).

En plus de la fin de l’événement principal, les fans de combat ont pu assister à deux genoux illégaux tout aussi dévastateurs qui ont entraîné des disqualifications pour Michel Pereira dans son combat avec Diego Sanchez et Rodrigo Vargas dans son combat avec Brok Weaver. En dehors de cette folie, les vétérans Jim Miller et Scott Holtzman se sont battus dans une bagarre classique de 155 livres, le perspective poids welter Daniel Rodriguez a brillé lors d’une victoire par soumission contre Tim Means, et l’ancien challenger du titre de poids mouche UFC John Dodson a interrompu une séquence de deux défaites avec une séquence de défaites avec un rapide TKO sur Nathaniel Wood, espoir des poids coq.

Afin de passer au crible l’action et de voir quels combattants ont remporté 50 000 $ supplémentaires, nous examinons de plus près les gagnants officiels du bonus UFC Rio Rancho ci-dessous:

Combat de la nuit: Scott Holtzman contre Jim Miller

Performance de la nuit: Jan Blachowicz

Performance de la nuit: Daniel Rodriguez

Pour les résultats complets et la couverture de l’UFC Rio Rancho, cliquez sur ici.