Bonus UFC Rio Rancho: Jim Miller remporte le septième combat de la nuit pour la guerre contre Scott Holtzman

Alors qu’il n’a pas été à la hauteur des tableaux de bord des juges contre Scott Holtzman à l’UFC Rio Rancho, le vétéran léger Jim Miller quitte le Nouveau-Mexique 50 000 $ de plus après avoir remporté un autre prix Fight of the Night.

Miller et Holtzman se sont mutuellement battus pendant une bonne partie de 15 minutes lors de leur premier jet de cartes à l’intérieur du Santa Ana Star Center. Bien que Miller ait réussi à le maintenir assez compétitif au début, l’athlétisme de Holtzman a brillé lorsque les deux ont atteint les tours ultérieurs, lui donnant l’avantage sur les tableaux de bord. Au final, un Miller couvert de sang n’a pu qu’applaudir lorsque l’arbitre a levé la main de Holtzman dans la victoire.

Cela a marqué la septième carrière de Miller Fight of the Night, tout en prolongeant son record pour la plupart des combats de l’histoire des poids légers de l’UFC (33). Pour Holtzman, cela a marqué son premier bonus post-combat tout en abaissant son record à 14-3.

Mais alors que Miller a continué à graver son nom dans le livre des records, le plus grand gagnant de la soirée devait certainement être Jan Blachowicz.

En entrant dans le tournoi principal de samedi, le natif polonais a été contraint d’écouter les fans et les experts réserver un futur combat pour le titre entre le champion Jon Jones et son adversaire prévu, Corey Anderson. Blachowicz a rapidement fait taire le bruit avec un KO violent au premier tour contre Anderson, remportant son quatrième bonus Performance of the Night et recevant le sceau d’approbation de Jones.

Pour compléter les bonus, Daniel Rodriguez a marqué gros pour sa soumission au deuxième tour lors de ses débuts à l’UFC contre Tim Means. Cette victoire a propulsé le record de Rodriguez à 11-1, 10 de ces victoires se terminant par un arrêt.