BOOM! Fedor Emelianenko détruit Frank Mir en 48 secondes dans ce clip

L’endroit était Allstate Arena à Rosemont, Illinois. La date était le 28 avril 2018. L’émission était Bellator 198: «Fedor vs Mir» et l’événement principal faisait partie du Grand Prix Heavyweight très médiatisé. Sur une note personnelle, j’ai eu la chance de couvrir l’événement en direct au nom de MMAmania.com, et cela a dépassé mes attentes à tous points de vue.

Chaque combat diffusé en direct était une fin par soumission avant que la soirée de combat ne se termine par une bataille entre Fedor Emelianenko (36-5, 1 NC) et Frank Mir (18-11). Tous deux étaient d’anciens champions des poids lourds – Pride FC et UFC, respectivement – mais un seul pouvait passer au tour suivant du tournoi.

La chose étrange à propos des arts martiaux mixtes (MMA) est que les gens me demanderont si j’ai été déçu quand j’ai passé beaucoup de temps, d’efforts et / ou d’argent pour voir un combat quand il s’est terminé en moins d’une minute. Absolument pas! J’aime une guerre épique autant que quiconque, mais j’aime aussi voir un combattant créer un moment mémorable que vous n’oublierez jamais, et pendant 48 secondes cette nuit-là, Mir et Emelianenko m’ont donné des souvenirs pour toute une vie.

Mir a atterri au moins un coup qui semblait donner une pause à Emelianenko, mais dans le schéma plus grand des choses, c’est la légende russe qui a dominé le combat. Emelianenko n’a jamais été le plus gros poids lourd, mais il frappe aussi fort que n’importe quel gars deux fois sa taille, et une fois qu’il a coupé Mir dans le «sweet spot» par son oreille, Mir allait face dur et rapide.

Emelianenko n’a finalement pas été en mesure de remporter un autre titre mondial pour couronner sa carrière historique, mais pour une nuit, “PRIDE NEVER DIE” s’est senti aussi réel que vous pouvez l’imaginer.

