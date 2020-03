Boylan: «Les chars, les camions et les hommes avec des fusils» ne peuvent arrêter Cage Warriors 113 au milieu de la pandémie de coronavirus

Le promoteur de Cage Warriors, Graham Boylan, prend une page du livre de jeu de Dana White.

Il n’a peut-être pas le choix maintenant qu’il n’est qu’à quelques heures de l’événement d’arts martiaux mixtes (MMA) Cage Warriors 113, transféré à la hâte de l’Indigo de Londres à l’O2 à la BEC Arena de Manchester, alors que Boylan et Co. tentent de dépasser la propagation du coronavirus.

Et les arrêts qui l’accompagnent.

“Nous passons par là, l’UFC l’a vécu et nous nous rassemblons tous pour essayer de faire bouger les choses et faire fonctionner les choses pour les athlètes”, a déclaré Boylan à Eurobash Podcast (via MMA Fighting). «Il doit y avoir une certaine normalité en période de chaos. Il doit y avoir un peu de calme pour faire avancer les choses pour tout le monde d’une manière ou d’une autre. »

Cage Warriors 113 diffusé aujourd’hui à 14 h 30. ET sur UFC Fight Pass.

“Nous faisons notre part pour garder les athlètes dans une situation où ils peuvent être récompensés pour les deux derniers mois qu’ils ont investis”, a poursuivi Boylan. «Nos médecins vont être partout. Nos médecins vont tester nos combattants pour les symptômes. Nous allons faire ce que nous pouvons pour faire avancer cet événement. Il faudra des chars, des camions et beaucoup d’hommes armés pour arrêter cet événement. »

La confrontation des poids moyens entre Bartosz Fabinski et Darren Stewart, initialement prévue pour l’événement de l’UFC à Londres depuis reporté samedi, a été déplacée vers l’événement principal de la carte Cage Warriors 113.

Regarde.

Carte principale de Cage Warriors 113:

185 lb: Darren Stewart contre Bartosz Fabinski

155 lb: Mason Jones contre Joe McColgan

170 lb: Nathan Jones contre David Bear

155 lb: Paddy Pimblett contre Decky Dalton

Carte des préliminaires de Cage Warriors 113:

145 lb: Perry Goodwin contre Steve Aimable

125 lb: Darren O’Gorman contre Coner Hignett

125 lb: Adam Amarasinghe contre Jake Bond

185 lb: Matthew Bonner contre Jamie Richardson

145 lb: Kris Edwards contre James Hendin

155 lb: Aidan Stephen contre Jack Collins

145 lb: Lewis Monarch contre Kingsley Crawford

