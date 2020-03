Boylan veut sauver certains combats de l’UFC à Londres avec Cage Warriors 113

L’UFC sur ESPN + 29 à Londres a peut-être été reporté, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il n’y aura pas de combats «UFC London» dans la capitale anglaise samedi soir.

Le président de Cage Warriors, Graham Boylan, a réitéré dimanche son plan à MMA Junkie pour organiser son événement de promotion, Cage Warriors 113, à l’Indigo à l’O2 comme prévu vendredi. La diffusion de la carte est prévue sur UFC Fight Pass.

Mais curieusement, il a également laissé entendre que sa carte de combat, qui compte déjà trois combats pour le titre, pourrait être renforcée avec encore plus de combats si ses discussions en coulisses se concrétisaient.

“Nous avons essayé de sauver quelques combats de l’UFC à Londres et de les faire participer au spectacle en tant que combats contractuels de l’UFC sur Cage Warriors”, a déclaré Boylan. «J’essaie juste d’aider les combattants à ne pas rater la compétition. Cela peut ou non se produire, car la situation évolue rapidement et essayer de rassembler toutes les pièces mobiles est super délicat. »

Boylan a déclaré plus tôt dimanche qu’il était déterminé à maintenir son émission en vie pour les combattants de Cage Warriors engagés pour combattre, tweetant: «Les combattants ont confirmé qu’ils le voulaient, ils ont travaillé dur pour cela. Je ne les laisserai pas tomber. Le gouvernement devra intervenir et arrêter @CageWarriors. »

L’intervention du gouvernement est toutefois une possibilité réelle, le Premier ministre Boris Johnson devant annoncer lundi ou mardi une interdiction des rassemblements de masse au Royaume-Uni.

Cela obligerait Boylan à placer son événement à huis clos, mais il reste déterminé à maintenir le spectacle en vie pour offrir aux fans la possibilité de regarder du MMA en direct vendredi soir.

«Cage Warriors se produit», a-t-il déclaré. “Derrière des portes closes, si besoin est.”

Les combats confirmés pour Cage Warriors 113 incluent:

CARTE PRINCIPALE

Darko Banovic vs Morgan Charriere – pour le titre vacant intérimaire poids plume

Nathan Jones contre Joe McColgan – pour le titre léger vacant

Le champion Samir Faiddine contre Luke Shanks – pour le titre de la mouche

Decky Dalton contre Paddy Pimblett

CARTE PRELIMINAIRE

Steve Aimable contre Perry Goodwin

David Bear contre Nathan Jones

Emrah Sonmez contre Aidan Stephen

Cory Tait vs TBA

Kingsley Crawford contre Lewis Monarch

Kris Edwards contre James Hendin

Matthew Bonner contre Jamie Richardson

Coner Hignett contre Darren O’Gorman

Adam Amarasinghe contre Jake Bond

Jack Collins contre Joshua Onwordi

.