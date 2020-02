Brad Katona annonce la sortie de l’UFC

Brad Katona, vainqueur d’Ultimate Fighter 27, est désormais un joueur autonome.

Katona, 29 ans, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il avait été libéré par l’UFC après un passage de 2-2 avec la promotion. La nouvelle a été mentionnée pour la première fois comme une possibilité par Bloody Elbow puis confirmée par TSN.

“Ma sortie de l’UFC a été une surprise, mais cela n’a pas changé ma passion ni ma volonté de continuer ma quête d’être le meilleur au monde”, a écrit Katona.

Katona, originaire de Winnipeg, au Manitoba, est devenu le premier Canadien à remporter une édition traditionnelle du TUF lorsqu’il est apparu lors de la saison «invaincu» en 2018 et a remporté le tournoi poids plume de l’émission (ses compatriotes Chad Laprise et Elias Theodorou ont également remporté leurs tournois respectifs sur TUF: Nations, mais cette saison était entièrement composée de Canadiens et d’Australiens).

Il a remporté son premier combat post-TUF, battant Matthew Lopez par décision unanime, puis a abandonné les décisions consécutives à Merab Dvalishvili et Hunter Azure. Le record professionnel de Katona est de 8-2.

Katona n’a donné aucune indication sur la promotion avec laquelle il pourrait signer la prochaine fois.

Voir la déclaration complète de Katona ci-dessous.

Avec les nouvelles maintenant, j’ai pensé que je devrais y répondre. Ma sortie de l’UFC a été une surprise, mais cela n’a pas changé ma passion ni ma volonté de continuer ma quête d’être le meilleur au monde. À l’origine, je voulais renoncer à annoncer ma sortie jusqu’à ce que j’aie quelque chose de tangible et d’excitant à produire à côté. Heureusement, j’ai une grande équipe derrière moi qui aide à tracer la voie pour devenir la meilleure version de moi-même. Il y a beaucoup à attendre et j’ai hâte de vous montrer tout cela, ma famille, mes amis et mes fans. Merci à tous, cette année va être excitante.