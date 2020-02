Brad Pickett raconte le drame de pesée de Nathaniel Wood

ALBUQUERQUE, N.M. – Nathaniel Wood a réussi à prendre du poids pour son affrontement avec les poids coq avec John Dodson à l’UFC sur ESPN + 25, mais cela n’a pas été sans un petit drame non scénarisé lors des pesées officielles.

Quand un Wood détendu et confiant entra dans la pièce et monta sur la balance, tout avait l’air bien. Mais lorsque le fonctionnaire de la commission a annoncé que le poids de Wood était de 136,8 livres, les sourcils ont été relevés.

Wood avait l’air abasourdi, tandis que son entraîneur, vétéran de l’UFC et du WEC, Brad Pickett, était tout aussi surpris et est immédiatement intervenu pour vérifier l’échelle lui-même.

Dans ce qui pourrait être une première pour un événement de l’UFC dans la mémoire récente, Wood est resté sur la balance alors que son entraîneur vérifiait son poids, puis a souligné au fonctionnaire de la commission qu’il avait, en fait, mal lu la balance avant que le poids du Britannique ne soit re – lu comme 136 livres, le rendant officiel pour son combat à Rio Rancho samedi soir.

MMA Junkie a rattrapé Pickett au lendemain de la séance de pesée, qui a expliqué comment la situation s’est déroulée, à commencer par le contrôle de pré-pesée de Wood dans les coulisses, où il monte sur une autre balance pour s’assurer qu’il est en bonne forme pour sortir et peser officiellement.

“Là-bas, il était en fait de 136,2”, a déclaré Pickett. «Je savais qu’il était là ou à peu près et s’il devait enlever son pantalon, il irait bien, car ils avaient dit que les écailles dans les coulisses pourraient être un peu lourdes.

“Donc, quand nous sommes arrivés à l’échelle et (le fonctionnaire) l’a lue à 136,8, je me disais:” (Expletive) aucun moyen. “C’est pourquoi je suis allé vérifier l’échelle. Et quand je l’ai regardé, je me disais: “Ça fait 135,8, pas 136,8”. Et il le regardait et disait: “Oh ouais, ouais. Je vois. Je suis désolé », et il a répondu:« Oui, 136. »

«C’est un bon travail (explétif), je suis allé le voir. J’ai presque eu une crise cardiaque et Nathaniel a failli aussi avoir une crise cardiaque. »

Pickett a expliqué que son intervention était le résultat du sentiment que son combattant était lésé. Pickett est un vétéran du jeu de 39 combats, qui n’a jamais manqué de poids tout au long de sa carrière, et Wood a été tout aussi clair sur la balance pendant son temps avec l’UFC. Alors, quand son homme a été jugé comme ayant manqué de poids – et par une si grande marge – les sonnettes d’alarme ont commencé à sonner, et Pickett est intervenu.

«Dans ma tête, je me disais:« C’est faux. Laissez-moi aller vérifier cela », a-t-il dit. «J’ai de la chance qu’ils m’aient laissé contester. Ils ne m’auraient peut-être pas laissé faire ça. Mais dans ma tête, je me disais: “Il est hors de question (explétif) de ne pas peser.” »

Avec ce petit drame maintenant derrière eux, Wood et Pickett sont tous prêts pour le combat de samedi soir avec Dodson, avec une victoire pour le Britannique susceptible de le catapulter vers les grands noms de la division.

Pickett a déclaré que “The Prospect” avait ri de l’incident et qu’il aimait faire le plein après sa perte de poids.

“Il va bien maintenant”, a déclaré Pickett. «C’est l’une de celles où avant le combat, il se concentre sur sa perte de poids. Maintenant, tout ce qu’il a à faire, c’est de manger. Il est de très bonne humeur. “

.