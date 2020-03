Brad Tavares de l’UFC vise le retour de fin d’année d’une chirurgie du LCA

Brad Tavares a été contraint de se retirer de l’action, mais après avoir subi une chirurgie reconstructive du genou, le hawaïen résistant au teck vise un retour d’ici la fin de 2020.

Tavares (17-6 MMA, 12-6 UFC) a perdu deux fois de suite contre le futur champion des poids moyens Israel Adesanya et le concurrent montant Edmen Shahbazyan, et était prêt à affronter le Brésilien Antonio Carlos Junior à l’UFC sur ESPN + 28 à Brasilia avant de souffrir une blessure au genou à l’entraînement.

“Je m’entraîne juste pour un combat avec (Cara de) Sapato, planté et mon genou vient de fléchir”, a déclaré Tavares au MMA Junkie lors d’une récente journée médiatique Dominance MMA. «J’ai déchiré mon LCA, déchiré mon ménisque, fracturé mon fémur. Cela semble bien pire qu’il ne l’est réellement! “

Tavares a expliqué qu’il pensait initialement pouvoir rebondir plus rapidement sans chirurgie, mais il a finalement pris la décision de passer sous le couteau en suivant les conseils du personnel de l’UFC Performance Institute à Las Vegas.

«Ce que j’ai essayé de faire au début, c’est qu’il y a un tas de combattants qui n’ont pas de LCA, c’est quelque chose dont certaines personnes peuvent se passer, et j’ai essayé de le faire et j’ai fait une réhabilitation agressive pendant quatre semaines. J’obtenais de bons résultats, mais tout simplement pas les résultats que nous voulions », a-t-il déclaré.

“Donc, le personnel de l’UFC PI, nous avons décidé que je devais aller de l’avant et faire de la chirurgie, et finalement c’est ce que j’ai fini par faire. Et je suis honnêtement heureux de l’avoir fait, car juste au moment où j’ai pris la décision de me faire opérer, j’ai pensé: Je ne peux plus me gâcher le genou. Je vais faire du spath. »Alors je suis allé à l’entraînement le lendemain et je lançais juste un jab, essayant de planter sur ma jambe, (il) se bouclait. Donc je me disais: “Ouais, je suis content d’avoir pris la décision de faire la chirurgie.”

«J’avais l’impression que cet itinéraire m’aurait mis hors de combat pour un temps plus court. Étant donné que l’année dernière, après avoir combattu Izzy, je me suis cassé le bras et j’ai été absent pendant plus d’un an. Je n’essayais plus de sortir pendant une longue période. Donc, si c’était une option, je voulais voir si je pouvais le faire, mais j’ai quand même fini par faire la chirurgie. »

Maintenant au stade de la récupération, Tavares dit qu’il progresse rapidement et pense qu’il sera de retour et prêt à se battre à nouveau avant le calendrier prescrit.

«Ils m’ont dit que tout LCA est généralement de six à neuf mois, reconstruction du LCA. Mais j’ai déjà très bien répondu », a déclaré Tavares. «Je suis maintenant dans quatre semaines postopératoire, et mon amplitude de mouvement, ma force, ma stabilité, toutes ces choses sont très très bonnes – beaucoup mieux que la plupart des gens sur la même chronologie. Je suis donc optimiste et je fais partie de ceux qui me disent six mois, je dis quatre.

“Mais, cela étant dit, je ne vais pas me précipiter. Je ne fais rien de stupide. Je pense vraiment que c’est quelque chose que je peux combattre à la fin de cette année. Je ne pense pas que cela me prendra plus de six mois. Six mois, je pense que c’est le temps le plus long qui soit.

«Je ne prends plus de risques avec quoi que ce soit. Je peux jouer au flag-football quand tout est dit et fait. “

.