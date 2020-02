Brandon Girtz est prêt pour le jury de Myles mais il est également fatigué d’attendre le retour de «Pitbull»

Bellator 239: «Ruth vs. Amasov» a lieu ce week-end (vendredi 21 février 2020) au WinStar World Casino and Resort à Thackerville, Okla. Sur Paramount Network et DAZN. La star des poids mi-moyens Ed Ruth (8-1) affronte l’Ukrainien Iaroslav Amosov (22-0) invaincu dans le principal événement de la soirée.

Le concours des poids légers opposera Brandon Girtz (16-8) à l’ancien Jury «Fury» de Myles (17-5). La modification des promotions a donné au jury la chance de prouver qu’il était à nouveau candidat au titre, mais il a perdu trois rounds consécutifs contre Benson Henderson et a encaissé sa troisième défaite consécutive.

Girtz vient d’avoir vaincu l’agrafe promotionnelle Saad Awad par décision lors de son dernier combat, mais cela peut ou non être utile face à un homme qui a battu Takanori Gomi, Michael Johnson et Diego Sanchez pour n’en nommer que quelques-uns. Prendre le jury pour acquis parce qu’il est sur une séquence de défaites serait une erreur stupide, et Girtz n’est pas un idiot.

Aujourd’hui, Brandon Girtz discute avec MMA Mania de la possibilité de profiter de l’opportunité qui se présente devant lui contre le jury de Myles et de la façon dont il se dirige vers vendredi soir.

“Oh mec, je me sens bien!” Mec c’est le combat que je voulais, donc je suis excité (et) juste de passer la semaine et tu sais que tu es prêt à y arriver. “

Malgré les débuts promotionnels peu impressionnants du jury au Bellator 227, Girtz dit que le match n’aurait pas pu se passer autrement en fonction de leurs compétences respectives.

“Vous savez que nous l’avons déjà entendu,” les styles font des correspondances “, et ces deux styles – vous mettez deux personnes ensemble comme ça et c’est ce que vous obtenez. Ben Henderson et Myles Jury sont tous deux d’excellents combattants, mais ce sont des combattants qui ont besoin de quelqu’un pour venir à eux pour que le combat se produise. Ce sont en quelque sorte des chasseurs de points, vous savez? Et si vous avez deux de ces gars là-bas qui recherchent le cliché parfait, ça ne va pas venir. “

Selon sa propre définition, ce n’est pas le style de combat que Girtz veut avoir.

«Je ne peux pas jouer à ce type de jeu, ce n’est pas mon jeu. Si je m’assois à l’extérieur et cherche le cliché parfait, cela n’arrivera peut-être jamais. J’ai combattu comme ça il y a longtemps et j’ai appris il y a longtemps que ce n’est pas le type de combattant que je suis. J’aime y aller, j’aime que l’action se réalise (et) dans ce chaos, c’est là que je réussis. »

Si vous avez besoin de preuves de cela, consultez ses faits saillants du Bellator 219.

«Absolument homme. Je vais avancer, je vais faire en sorte que le combat se produise. Je ne vais pas m’asseoir à l’extérieur, je ne vais pas jouer au pitter-patter. Je suis là-dedans quand j’y entre, je suis là pour en faire un combat et c’est juste mon style. “

Après près d’une décennie de mise en place de ce genre de combats dans Bellator, que pense Girtz de sa position actuelle dans la promotion?

“Cela fait assez longtemps et vous savez que je l’ai vu grandir. J’ai vu ma division grandir, Bellator dans son ensemble grandir et j’ai travaillé au sommet tout le temps que je suis ici. Je ne me bats que contre les meilleurs joueurs de ma division tout le temps quand j’interviens. C’est juste un super endroit où aller maintenant et je pense que nous allons voir continuellement Bellator grandir et en tant que membres du MMA, c’est une bonne chose. »

Girtz a certains plaintes cependant. Il n’est manifestement pas fan de la tendance «champ-champion» et a utilisé Douglas Lima contre Gegard Mousasi comme exemple.

“C’est une chose qui craint. Je revenais juste avec un de mes copains au sujet de Lima obtenant le titre à 185. S’il le gagne, il y a une autre division qui est retardée. Et cela ne veut pas dire que je ne pense pas que Lima soit une bête folle – il peut gagner ce titre. Mais nous avons tous ces gens en double champion ces jours-ci, et cela lie TOUTES les divisions. Ça va être une autre division liée quand vous avez une division de 170 livres avec un tas de tueurs qui doivent attendre maintenant. “

De plus, il trouve frustrant que la division des poids légers soit en attente pendant que Patricio Freire participe au Grand Prix des plumes.

“C’est la même chose au (1) 55, parce que maintenant je dois m’asseoir là et attendre que Patricio ait fini ce tournoi, tu sais? Il continue, je pense qu’il va gagner son prochain combat, et qu’allons-nous voir? Un championnat de 155 livres (combat) en un an? Et voilà à quoi ça ressemble en ce moment. Mon espoir est pour moi et pour le reste de la division, c’est que nous organisons un tournoi et que le vainqueur combat Patricio à la fin. Je pense que c’est la seule façon de vraiment faire avancer la division. »

Est-ce que “Pitbull” pourrait se battre dans les deux tournois en même temps? Girtz dit que c’est peu probable.

«Qu’attendons-nous? Nous attendons-nous à ce qu’il se batte six fois au cours de la prochaine année et demie, vous savez? C’est incroyable. C’est un monstre, et je ne suis pas d’accord qu’il ne pourrait pas le faire, mais nous attendons-nous à ce que ce mec se batte autant de fois au cours de la prochaine année et demie, deux ans? “

Peu importe combien de temps Girtz et la division devront attendre Freire, il prévoit de se présenter au mieux de sa forme physique contre le jury de Myles et de prouver qu’il est digne.

«J’ai commencé dans les vieilles habitudes de l’école où tu allais vivre quatre jours, cinq jours par semaine et tu y mettais tout, et tu peux voir comment je me bats, c’est comme ça que je me suis entraîné. C’est quelque chose que vous ne pouvez pas faire continuellement tout au long de votre carrière. Avec les blessures que je venais de m’entraîner, j’ai dû en tirer des leçons. J’ai été en mesure de réduire chaque jour l’entraînement direct en direct et de faire plus de situations qui sont moins susceptibles de me blesser afin que je puisse atteindre la cage. “

Un Girtz plus sage et plus vétéran qui peut encore apporter la même férocité à la cage sera certainement un test difficile pour le jury Myles à Thackerville.

L’audio complet de notre interview est intégré ci-dessus, et une couverture complète de “Ruth vs. Amosov” réside ici au MMA Mania toute la semaine.

La carte principale du Bellator 239 commencera à 21 h 00. ET sur Paramount Network et DAZN.