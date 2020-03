Brandon Moreno domine Formiga et demande un coup de tête

Brandon Moreno quitte le dernier événement de l’UFC au Brésil avec une énorme victoire en carrière.

Le combattant mexicain a vaincu le vétéran de longue date Jussier Formiga dans une décision unanime 30-27, 29-28 et 29-28 sur la carte préliminaire de l’UFC sur ESPN + 28, qui a eu lieu samedi soir.

Le combat des poids mouches a clôturé la carte préliminaire à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil. Il a été diffusé sur ESPN et diffusé sur ESPN +.

Moreno (17-5-1 MMA, 5-2-1 UFC) a dû résoudre plusieurs énigmes sur le terrain afin de repartir victorieux.

Au premier tour, Moreno a survécu à un étranglement à guillotine et à une attaque d’omoplates, les deux fois se soustrayant à la soumission et répondant avec un contrôle optimal et une mise au sol.

Formiga (23-7 MMA, 9-6 UFC) a eu un solide deuxième tour et a pu obtenir un retrait et contrôler le combat au sol et également appuyer Moreno contre la cage. Moreno a eu de bons moments avec sa frappe et sur la défensive sur le terrain, mais le Brésilien semblait être en contrôle pendant la majorité des cinq minutes.

Au troisième tour, Moreno était sûr de le faire sien. “Le bébé assassin.” gardé le combat sur les pieds pendant la majorité du round et connecté souvent sur son adversaire. Formiga a réussi à obtenir un retrait et une monture, mais l’attaque est arrivée tard dans la manche avec quelques secondes à jouer.

Après que le résultat officiel a été révélé, Moreno a envoyé un message au marieur de l’UFC Mick Maynard.

“Mick, regarde encore la finale et dis-moi pourquoi je ne mérite pas de me battre pour le titre”, a déclaré Moreno. “S’il vous plaît dites-moi. J’ai un stylo dans les vestiaires, dis-le moi. »

Moreno est maintenant invaincu lors de ses quatre derniers combats, dont trois victoires et un match nul. La dernière défaite de l’ancien champion de la LFA a eu lieu en 2018, quand il a échoué face à Alexandre Pantoja dans une décision.

Pendant ce temps, Formiga est maintenant sur une piste de deux combats, après avoir perdu contre Joseph Benavides dans le combat avant Moreno.

Les résultats UFC les plus récents sur ESPN + 28 incluent:

Brandon Moreno bat. Jussier Formiga par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Amanda Ribas bat. Randa Markos par décision unanime (30-26, 30-25, 30-25)

Elizeu Zaleski dos Santos bat. Aleksei Kunchenko par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Rani Yahya contre Enrique Barzola a régné sur un tirage à la majorité (28-29, 28-28, 28-28)

Maryna Moroz bat. Mayra Bueno Silva par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

David Dvorak bat. Bruno Silva par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Bea Malecki bat. Veronica Macedo par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

