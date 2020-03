Brandon Moreno espère que sa victoire le place sur la photo du titre vacant des poids mouches

Brandon Moreno a battu Jussier Formiga avec une décision unanime samedi de clore la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 28 à Brasilia, au Brésil.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Moreno, qui est invaincu dans ses quatre derniers combats.

Résultat: Brandon Moreno bat. Jussier Formiga par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Enregistrements mis à jour: Moreno (17-5-1 MMA, 5-2-1 UFC), Formiga (23-7 MMA, 9-6 UFC)

Statistique clé: Moreno a remporté la bataille saisissante 94-61.

Moreno sur le moment clé du combat

“Je ne peux pas le croire. Ce fut un combat difficile, avec un vétéran qui a combattu le meilleur des meilleurs de l’UFC. Gagner était incroyable. Je suis excité (et) très heureux de mon avenir car je veux atteindre la fin du chemin, et la fin du chemin est le titre. Je crois. Je veux gagner et je pense que je le mérite. »

Moreno sur un potentiel coup de titre

«Battre Formiga, qui a déjà battu Deiveson (Figueiredo) – ce sont les mathématiques des arts martiaux mixtes. L’un (bat) l’autre, l’autre en gagne un – c’est fou. Formiga est un grand nom. Il a combattu le meilleur des meilleurs, en a remporté beaucoup – et très bien. (Obtenir) la victoire aujourd’hui me donne de grandes attentes pour un combat contre Deiveson Figueiredo. »

Moreno sur ce qu’il veut ensuite

«Je veux attendre un peu pour voir ce que l’UFC décidera de la revanche de Figueiredo et (Joseph) Benavidez, mais j’aimerais que le prochain combat soit pour le titre. Sinon, je suis prêt à affronter toute personne sensée. “

