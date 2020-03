Brandon Moreno heureux que l’UFC Brasilia n’ait pas été annulé, soulagé d’être payé

Brandon Moreno a été l’un des derniers combattants de l’alignement de l’UFC à concourir avant le report des événements en raison de la pandémie mondiale COVID-19.

Le concurrent des poids mouches a participé à l’UFC sur ESPN + 28 samedi dernier au Brésil, battant le vétéran chevronné Jussier Formiga par décision unanime.

Avec une performance impressionnante à Brasilia, Moreno (17-5-1 MMA, 5-2-1 UFC) a décroché sa deuxième victoire consécutive, est resté invaincu lors de ses quatre dernières sorties et s’est positionné parmi les meilleurs prétendants au poids mouche.

Mais le plus important, Moreno a pu récupérer un chèque pour son travail dans la cage.

“Pour être honnête avec vous, je suis une personne très responsable en matière d’argent, je ne sais pas comment, mais je le suis”, a déclaré Moreno à MMA Junkie en espagnol. «Mais sérieusement, j’ai eu de très bons exemples et j’ai de bonnes personnes autour de moi qui ont toujours travaillé dur et ont été responsables et disciplinées avec tout cela. Je ne pense pas que cela m’aurait autant affecté économiquement si je ne m’étais pas battu. J’aurais eu de l’argent pour subvenir aux besoins de ma famille pendant au moins quatre mois, c’est facile. Mais je ne vais pas nier que ce fut un soulagement de pouvoir se battre, obtenir mon argent et être plus stable financièrement. “

Les combattants qui ont participé à l’UFC Brasilia ont été les derniers concurrents à être payés par l’UFC. Les trois événements suivants du calendrier de l’UFC ont été reportés en raison de l’épidémie de coronavirus, laissant des dizaines de combattants dans les limbes et sans contrôle.

L’UFC Brasilia reste le dernier événement pour le moment, car presque tout le monde du sport fait face aux effets de COVID-19. La carte est tombée sans que les fans soient présents au Ginasio Nilson Nelson, le gouvernement de l’État de Brasilia ayant interdit tous les grands rassemblements.

Moreno se sent chanceux d’avoir pu concourir.

“Oui, c’est un gros problème, et après mes combats, j’ai pensé:” J’ai couru avec chance parce que même l’événement de Brasilia était sur le point d’annuler “”, a déclaré Moreno. «Heureusement que le gouvernement a permis que l’événement se déroule à huis clos. Mais oui, pour être sincère avec vous, j’ai l’impression d’avoir couru avec beaucoup de chance pour pouvoir obtenir de l’argent et avoir des ressources pour faire face à ce problème. »

Bien que des précautions aient été prises pour éviter la propagation potentielle de coronavirus à l’UFC Brasilia, il y avait toujours des risques et des inquiétudes quant à la poursuite de l’événement étant donné la nature du virus.

Moreno a déclaré qu’il n’avait éprouvé aucun symptôme et faisait de son mieux pour suivre les directives recommandées par les experts maintenant qu’il était de retour chez lui avec sa famille à Tijuana, au Mexique. Il espère que les choses redeviendront normales le plus tôt possible.

“Cela affecte sérieusement notre sport, même mon travail d’analyste était censé commenter l’UFC Columbus et cela a été annulé”, a déclaré Moreno. “Alors maintenant, je ne travaille pas ce jour-là. Je dois juste attendre que les choses s’améliorent et j’espère que ce virus ne nous frappe pas durement. Je vais rester à la maison, je vais essayer de sortir le moins possible, je vais prendre soin de moi, et j’attends que tout ça aille mieux.

«Vous pouvez contrôler les choses jusqu’à un certain point, mais au-delà, il n’y a rien à faire. C’est ce que j’ai en tête et j’attends juste que l’UFC reprenne une activité normale. »

Pour l’instant, Moreno restera sur place, mais il veut se battre pour l’or à son retour, que ce soit en attendant la revanche potentielle du combat pour le titre entre Deiveson Figueiredo et Jospeh Benavidez ou peut-être pour remplacer l’un des combattants dans la prochaine réservation de combat pour le titre de poids mouche.

“Écoutez, je veux éviter Joseph autant que possible”, a déclaré Moreno. “Si je me bats contre Joe, je serais ravi qu’il soit champion ou que je sois le champion, que ce soit pour nous en tant que détenteurs du titre. Parce que je ne voudrais pas me battre avec lui, vous connaissez toute mon histoire avec lui et notre relation étroite. Mon plan est de combattre Figueiredo ou d’attendre le vainqueur du match revanche.

«Je me bats à un rythme élevé, donc cela pourrait servir de temps pour se reposer de vieilles blessures. Je vais attendre ça ou s’ils disent que vous vous battez contre Figueiredo, je serai prêt. “

