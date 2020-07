Brandon Moreno veut se battre pour le titre bien qu’il se sentirait un peu mal à l’aise si c’était contre Joseph Benavidez

Après avoir remporté à l’unanimité le Brésilien Jussier Formiga, à l’UFC Brasilia, a joué en mars dernier le Mexicain Brandon Moreno promu à la troisième place du classement de la catégorie poids mouche à l’UFC.

De cette manière est entré dans une course pour le différend de titre vacant, qui était entre les mains d’Henry Cejudo, mais l’Américain a renoncé à se concentrer sur le poids coq avant sa retraite cette année.

Après ce match, le nom de Brandon Moreno a commencé à sonner fortement pour se battre pour le titre de poids mouche, mais l’UFC a décidé que Deiveson Figueiredo et Joseph Benavidez avaient un match revanche après le premier match entre eux, où le Brésilien est sorti avec la victoire mais quand il n’a pas atteint le poids requis, on lui a refusé le titre. Sur ce fait, celui qui est né à Tijuana, au Mexique, a souligné que la décision était la plus équitable.

« Évidemment, j’aurais adoré, mais je pense que c’est un problème juste, je pense que Josep Benavidez a obtenu ce combat, je pense que Figueiredo n’a pas respecté l’échelle pour commencer et c’est l’une des choses les plus importantes qu’un combattant doit faire, tout le monde le dit. C’est la première guerre que nous avons, suivre un régime, s’entraîner dur, soigner les blessures pour arriver à l’échelle et Figueiredo ne la rencontre pas «

« J’aurais aimé être le prochain dans la file et être celui qui conteste le titre le 18 juillet, mais je pense qu’il est juste pour Benavidez d’avoir un rachat, d’avoir un match revanche et que les choses soient éclaircies de sorte que lorsque j’arriverai à tout est clair, tout est juste et je sais qui vient pour le titre «

À cet égard, au sujet du match revanche que Deiveson Figueiredo et Joseph Benavidez auront, le 18 juillet à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, dans le cadre de «Fight Island», l’athlète a expliqué qu’il est « prêt » à se battre avec n’importe quiBien qu’il reconnaisse qu’en cas de le faire devant Benavidez ce serait « spécial » en raison de l’amitié qui unit les deux combattants.

De même, dans le cas où l’UFC ne se bat pas pour le titre, « The Assassin Baby », comme Moreno est connu, a noté que aimerait mesurer l’Américain Alex Pérez, combattant qui occupe la quatrième place du classement et vit avec lui un grand moment dans l’organisation.