Brandon Vera affrontera Arjan Bhullar en défense du titre

Le deuxième événement «Infinity Series» de ONE Championship a un événement principal poids lourd, avec deux noms familiers pour les fans de l’UFC prêts à s’affronter pour l’or au championnat.

Le champion en titre des poids lourds, Brandon Vera, mettra son titre en jeu contre le Canadien Arjan Bhullar dans l’événement principal de ONE Infinity 2 au Mall of Asia, Manille, Philippines, le vendredi 29 mai. L’événement sera diffusé en direct sur B / R Suivez les préliminaires en direct sur MMA Junkie.

Vera (16-8) est invaincu en tant que poids lourd dans UN championnat, avec ses quatre victoires à venir par KO au premier tour. Il a remporté le titre ONE poids lourd lors de son deuxième combat pour la promotion, contre Paul Cheng lors du “ONE Championship 35: Spirit of Champions” en novembre 2015, et l’a depuis défendu avec des finitions au premier tour du judoka japonais Hideki Sekine et de l’ancien italien Cage Le champion des poids lourds des guerriers Mauro Cerilli.

Maintenant, il est prêt à affronter l’ancien lutteur olympique et combattant de l’UFC Bhullar (10-1), qui a revendiqué une décision unanime de gagner Cerilli lors de ses débuts promotionnels à “ONE Championship 100: Century – Part 2” en octobre 2019. Les 33 ans -old se lance dans le combat pour le titre sur une séquence de trois victoires consécutives, avec des victoires de l’UFC sur Marcelo Golm et Juan Adams rejoignant sa victoire sur Cerilli sur sa récente liste.

L’événement co-principal à Manille verra un deuxième titre à gagner, alors que Christian Lee met la ceinture légère ONE en jeu contre la Moldavie invaincue Iuri Lapicus.

Lee (13-3) avait défié sans succès pour le titre ONE poids plume en 2018 quand il a gravi une catégorie de poids pour affronter l’icône japonaise – et le partenaire d’entraînement occasionnel de Lee – Shinya Aoki pour la ceinture légère à «ONE Championship 96: Enter the Dragon »En mai 2019.

Lee a stupéfié Aoki avec une performance fulgurante pour remporter le titre via TKO au deuxième tour, puis, cinq mois plus tard, a remporté le titre de grand prix léger ONE avec une victoire dominante sur le turc Saygid Guseyn Arslanaliev lors de “ONE Championship 100: Century – Part 1.” “

Désormais, “The Warrior” relève un nouveau défi sous la forme du Lapicus de Moldavie (14-0), qui est entré en lice pour le titre avec des soumissions consécutives de Shannon Wiratchai et de l’ancien champion poids plume Marat Gafurov. Sa victoire sur ce dernier a particulièrement attiré l’attention alors qu’il terminait l’ancien champion des poids plumes avec son propre coup de signature, le starter arrière nu, en seulement 67 secondes à “ONE Championship 108: Warrior’s Code”.

L’ancien champion des poids légers de l’UFC et du Bellator, Eddie Alvarez, devrait également jouer à Manille, qui revient en action contre le finaliste du grand prix Arslanaliev dans un match léger.

Alvarez (30-7) a enduré un début de cauchemar pour sa carrière au championnat ONE quand il a été éliminé à l’intérieur d’une manche par le puissant puncheur russe Timofey Nastyukhin en quarts de finale du tournoi du grand prix léger. Mais “The Underground King” a montré son esprit combatif lors de sa prochaine sortie, alors qu’il rebondissait avec une victoire par derrière sur l’ancien champion des poids légers Eduard Folayang lors de “ONE Championship 99: Dawn of Heroes” à Manille en août 2019.

Alvarez revient sur les lieux de cette victoire, le Mall of Asia Arena, pour son prochain test alors qu’il affronte le dangereux finisseur Arslanaliev (8-2), dont la série de finitions foudroyantes dans ONE Championship s’est terminée contre Lee dans le grand léger. prix final. Avant cette défaite, la seule défaite de “Dagi” était la disqualification. Les huit victoires d’Arslanaliev se sont toutes rapprochées, sept d’entre elles ayant atteint le premier tour.

Combats confirmés par ONE Infinity 2:

Brandon Vera contre Arjan Bhullar – pour le titre des poids lourds

Christian Lee contre Iuri Lapicus – pour un titre léger

Eddie Alvarez contre Saygid Guseyn Arslanaliev

