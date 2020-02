Brandon Vera contre Arjan Bhullar prêt pour le combat pour le titre des poids lourds ONE Championship

Le champion poids lourd ONE Championship Brandon Vera devrait défendre sa ceinture quand il affrontera l’ancien hors-concours de l’UFC Arjan Bhullar plus tard ce printemps.

Vera rencontrera Bhullar au ONE Championship: Code of Honour qui aura lieu le 29 mai au Mall of Asia Arena à Manille, aux Philippines. Asian MMA a été le premier site Web à rapporter les nouvelles de Vera contre Bhullar. Quand ils s’affrontent, ce devrait être l’un des meilleurs combats de poids lourds en 2020 qui n’a pas lieu à l’UFC ou à Bellator.

Vera (16-8, 1 NC) sort d’une défaite épique de combat pour le titre des poids lourds légers contre Aung La Nsang au ONE Championship: Century Part 2 en octobre dernier. C’était un slugfest entre deux frappeurs lourds, mais finalement La Nsang était le combattant qui a pu s’échapper avec la main levée. La défaite a brisé la séquence de quatre victoires de Vera.

Vera a à l’origine remporté la première ceinture lourde ONE Championship en 2015 et a défendu le titre à deux reprises. Vera est également une ancienne championne du Grand Prix des poids lourds du WEC et a été une vedette de longue date à l’UFC.

Bhullar (10-1) vient de remporter une victoire contre Mauro Cerilli lors de ses débuts ONE à ONE Championship: Century Part 2 en octobre dernier Avant cela, Bhullar avait une course 3-1 à l’intérieur de l’Octogone avec des victoires sur Juan Adams, Marcelo Golm et Luis Henrique et une perte de soumission via omoplata à Adam Wieczorek. Après la victoire sur Adams, Bhullar est devenu un agent libre et a signé un contrat lucratif avec ONE.

Vera contre Bhullar devrait être un combat de poids lourds fantastique entre deux des meilleurs poids lourds ne se battant pas pour une promotion nord-américaine. Vera devrait avoir un avantage saisissant dans ce combat, mais Bhullar aura l’avantage dans la lutte, ce qui en fait un match très intrigant.

Selon vous, qui remporte le titre des poids lourds ONE Championship, Brandon Vera ou Arjan Bhullar?