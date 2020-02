Brandon Vera défend son titre en tête d’affiche à Manille

Brandon Vera, champion poids lourd en titre, retournera dans la division pour mettre son titre en jeu le 29 mai.

Vera (16-8) a fait une apparition en cage à “ONE Championship 107: Fire & Fury” au Mall of Asia Arena de Manille vendredi pour annoncer officiellement son retour à “ONE Championship 113: Code of Honor”, qui a lieu au même endroit en mai. Sa défense du titre des poids lourds sera l’événement principal, bien que son adversaire sera annoncé plus tard.

“Je défendrai notre ceinture le 29 mai au MOA Arena”, a déclaré Vera à la foule. «Nous avons des gens qui me défient, pensant qu’ils peuvent nous enlever notre ceinture.»

Le mandat de Vera dans ONE Championship lui a permis de remporter quatre KO consécutifs au premier tour pour remporter le titre des poids lourds de la promotion. Il l’a défendu deux fois. La dernière sortie de l’homme de 42 ans l’a vu passer au poids lourd léger pour défier UN champion poids moyen et poids léger Aung La N Sang à “ONE Championship 100: Century”. Mais “The Python birman” a cassé la course invaincue de Vera en UN avec un TKO de deuxième tour.

Maintenant, Vera revient dans sa catégorie de poids habituelle pour défendre son titre, avec AsianMMA.com rapportant que l’ancien poids lourd canadien UFC Arjan Bhullar défiera la ceinture – bien que le match n’ait pas encore été officiellement annoncé.

Le prochain événement de ONE Championship, “ONE Championship 108: Warrior’s Code”, aura lieu vendredi à Jakarta, en Indonésie, avec les concurrents de poids moyen Leandro Ataides et Reinier de Ridder qui s’affronteront dans le combat MMA présenté.

.