Brandon Vera défendra sa ceinture Full Weight dans ONE 113: Code of Honour

Brandon Vera reviendra pour concourir en tant que poids UN championnat Je suis rentré aux Philippines.

Lors de la délivrance du ONE 107: Feu et fureur, le vétéran de 42 ans a fait une apparition et a confirmé qu’il défendra sa ceinture dans le ONE 113: Code d’honneur.

Bien qu’il n’ait pas actuellement de rival officiel, le portail AsianMMA indique que le Canadien ayant un passé dans le UFC, Arjan Bhullar, a signé pour contester pour la ceinture.

Dans sa dernière présentation avec la promotion asiatique, Vera n’a pas réussi à devenir une double championne en étant éliminée lors d’un assaut par le natif birman, Aung La Nsang, dans un concours où la ceinture semi-complète était en jeu.

Ce fut la première défaite de l’ancien UFC en ONE.

ONE 113 est célébré le 29 mai de la MOA Arena de Manille.