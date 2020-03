Branko Cikatic, pionnier de K-1 et Pride, mort à 65 ans

Branko Cikatic, l’une des premières stars du monde de combat japonais moderne et le premier champion du monde de K-1 Grand Prix, est décédé aujourd’hui en Croatie. Il avait 65 ans.

Cikatic était surtout connu en K-1 et était plus tard l’un des premiers grands noms des championnats de combat de fierté naissants. Bien que le vétérinaire en grève n’ait pas eu de match au sol, il n’en avait pas besoin au début du MMA, et avoir un champion K-1 en fierté a donné à la société une grande star du combat bien connue dans le monde du sport japonais. Il a ensuite été l’un des entraîneurs de Mirko Cro Cop.

La mort de Cikatic a été attribuée à la maladie de Parkinson. Sa carrière comprend 270 combats connus sur 27 ans.

Cikatic avait déjà près de 39 ans lorsqu’il s’est fait un nom en tant que star de la lutte internationale au Japon. Pendant son apogée, le kickboxing était un sport relativement petit.

Cikatic a commencé les arts martiaux en 1966 à l’âge de 12 ans. Dans ses premières années, il a participé au karaté Shotokan, au taekwondo, au judo, à la boxe, au kickboxing et au muay thaï.

En 1979, Cikatic remporte son premier championnat majeur, le championnat d’Europe WAKO de karaté full contact. Il a remporté un championnat du monde dans ce même sport en 1981, battant Ray McCallum lorsque McCallum a été disqualifié pour un coup de tête. Il a eu d’autres gros combats, perdant contre le futur acteur et annonceur de télévision UFC Don “The Dragon” Wilson par KO le 12 septembre 1987, à Orlando, et a dessiné avec Dennis Alexio, peut-être la plus grande star de l’époque dans le monde du kickboxing, sur 16 mars 1992, à Las Vegas.

Sa carrière s’est faite le 30 avril 1993, lors du premier Grand Prix mondial K-1 à Tokyo. Il s’agissait d’un tournoi de huit joueurs au Yoyogi National Gym, et il a été diffusé en direct sur le réseau Fuji. C’était le premier événement de ce type et a fait une très bonne cote de télévision sur la télévision en réseau au Japon. En gagnant, il a immédiatement été un nom sportif important dans le pays.

En 1997, Cikatic a eu un match de kickboxing lors du premier spectacle Pride, qui s’est tenu au Tokyo Dome devant 30 000 fans, ce qui a été illustré par la victoire de Rickson Gracie sur la superstar de la lutte professionnelle Nobuhiko Takada. Cikatic a donné un coup de pied à son adversaire Ralph White alors qu’il était au sol à 1:52, et le combat a été arrêté et a déclaré non.

Comme Pride est passé d’un mélange de matchs de types différents à ce qui est maintenant appelé MMA, Cikatic n’a eu que ses deux combats de règles MMA. Le 15 mars 1998, il affrontait Mark Kerr, qui était alors considéré comme le meilleur poids lourd du monde. La bataille de la «Smashing Machine» et du premier champion K-1 a été l’événement principal du deuxième événement Pride de tous les temps, et cela s’est terminé par une controverse.

Cikatic s’est continuellement accroché aux cordes pour éviter d’être démonté. Il n’écoutait pas quand il était averti, et à un moment donné il est passé à travers les cordes pour éviter un démontage. À un autre moment, quand Kerr travaillait pour un démontage, il a tenu les cordes et a jeté des coudes illégaux à l’arrière de la tête. Les fans ont hué sa tricherie continue dans un combat ridicule. Enfin, l’arbitre l’a disqualifié en 2:14 du premier tour.

Cikatic est revenu le 12 septembre 1999, quelques semaines seulement avant son 45e anniversaire. Il a affronté Maurice Smith, lui-même ancien champion du monde et star de K-1. Mais à cette époque, Smith avait une formation au sol considérable et avait déjà détenu à la fois les titres Extreme Fighting et UFC poids lourds en MMA, ce dernier battant Mark Coleman dans l’un des premiers combats légendaires de l’histoire de l’entreprise. Dans un affrontement de deux légendes du kickboxing, Smith a joué le jeu intelligent, entraînant Cikatic, où il était perdu, et Smith a gagné par soumission en 7:33 avec un étranglement d’avant-bras rudimentaire. Ce fut le dernier combat de Cikatic.

Au cours de sa carrière, Cikatic a accumulé un record de 152-15-3 avec 138 KO en kickboxing amateur et combats de Muay Thai. En tant que pro, son record de kickboxing était de 87-9-1, avec 82 KO, un match nul et un sans concours.

Cro Cop, sous sa tutelle, est devenu une star encore plus grande au Japon en tant que combattant étranger le plus populaire à l’apogée des Championnats de lutte contre la fierté.

La santé de Cikatic s’est détériorée ces dernières années, à commencer par une embolie pulmonaire et, en 2018, une infection qui a conduit à une septicémie. Il a commencé à souffrir de la maladie de Parkinson à l’époque.