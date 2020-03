BRAVE CF lance une campagne numérique mondiale contre COVID-19 avec un contenu exclusif pour les fans qui comprend des événements quotidiens

Brave CF dans la lutte contre Covid 19

Avec la propagation mondiale continue du coronavirus (COVID-19), Fédération de combat BRAVE a lancé une campagne internationale de sensibilisation sur les réseaux sociaux pour aider à minimiser la propagation du coronavirus (COVID-19), sous la Fondation KHK Heroes.

Pour cela, Brave a préparé une programmation originale sur les réseaux sociaux avec les meilleurs événements de l’entreprise et a préparé une diversité de contenus avec les principales figures de l’entreprise, dont des Mexicains José «Shorty» Torres y Arturo Chavez; aux Colombiens Eduardo Mora y Dumar Roaainsi que l’Uruguayen Diego Gonzalez.

Ceci afin que les fans qui sont à la maison et luttent contre le COVID-19 Ils peuvent accéder à tous les événements de l’entreprise via YouTube et Facebook, où ils pourront trouver quotidiennement du contenu frais et original, à commencer par les combats historiques de l’entreprise sous la devise #UnitedWeFight.

De même, les principales figures de l’organisation ont préparé un contenu original qui comprend des formations individuelles et des conseils pour se défendre contre COVID-19.

BRAVE CF est la première organisation d’arts martiaux mixtes au monde à lancer une campagne internationale pour sensibiliser et arrêter la propagation de COVID-19, avec le soutien des champions du monde et des combattants de BRAVE CF.

Avec la portée numérique mondiale de BRAVE CF, des combattants de tous les continents et des fans du monde entier, BRAVE CF a un message fort pour le monde: le moment est venu de s’unir et de lutter contre la propagation du Coronavirus; Suivre uniquement les sources d’informations officielles, prendre des mesures préventives émises par l’Organisation mondiale de la santé, contrôler la famille et les amis et, surtout, rester calme et uni, faire preuve de compassion les uns envers les autres.