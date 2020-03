BRAVE CF ne paiera pas les combattants pour les événements annulés pendant la pandémie de coronavirus

Promotion des arts martiaux mixtes basée à Bahreïn BRAVE CF a débranché leurs trois prochaines cartes pendant la pandémie de coronavirus, et les combattants ne seront pas indemnisés financièrement.

La prochaine carte du BRAVE CF était prévue pour le 28 mars à Balneario Camboriu, au Brésil, et mettait en vedette le début du tournoi des poids mouches de la société, comprenant les vétérans de l’UFC Jose Torres et Matheus Nicolau et un combat pour le titre léger entre Cleiton Silva et Luan Santiago.

MMA Fighting a contacté des responsables des BRAVE CF pour leur demander si les combattants devaient être entièrement payés – ou un pourcentage de celui-ci – puisque l’événement a été annulé dans des circonstances uniques, mais la promotion ne les indemnisera pas car «l’événement n’a pas été annulé, il a été reporté. »

BRAVE CF n’a pas encore confirmé de nouvelle date pour les événements, initialement réservés pour le Brésil, la Suède et la Roumanie.

“Nous avons l’intention de revenir à la planification des événements dès que la situation sera stabilisée et nous aurons l’autorisation des gouvernements et des organisations de santé”, indique un communiqué. «Nous reviendrons sur l’organisation des événements.»