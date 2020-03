BRAVE CF reporte tous ses événements jusqu’à nouvel ordre

Brave a reporté ses événements après la pandémie de coronavirus

En raison de la propagation mondiale du coronavirus (COVID-19), nous annonçons avec une grande tristesse que les événements à venir # BRAVECF35, # BRAVECF36 y # BRAVECF37 ont été reportés jusqu’à nouvel ordre.

Selon le calendrier de l’entreprise qui connaît la croissance la plus rapide au monde, l’événement Brave 35 aurait lieu au Brésil le 28 mars; Courageux 36 aurait lieu en Roumanie le 13 avril et Courageux 37 Il était prévu pour le 18 avril en Suède.

Avec la situation actuelle, l’équipe de BRAVE CF Vous êtes obligé de prendre des mesures pour aider de quelque manière que ce soit afin de minimiser la propagation du virus.

La valeur fondamentale de BRAVE CF: L’autonomisation et la croissance en tant qu’entité nous guident alors que nous sommes confrontés au difficile défi de répondre au coronavirus (COVID-19), que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie.

Nos cœurs et nos pensées vont à toutes les personnes touchées par COVID-19, ainsi qu’à leurs familles, amis et proches.

Nous sommes également stupéfaits par tous les travailleurs de la santé, les communautés locales et les gouvernements du monde entier qui sont en première ligne pour lutter contre ce coronavirus: des hommes et des femmes qui ont travaillé jour et nuit pour nous aider à surmonter chaque jour.

Les services d’urgence, les gouvernements et, bien sûr, le commerce de détail et les services, qui ont dû rester ouverts en ces temps difficiles.

Nous avons été touchés par l’impact vaste et croissant du virus, mais nous sommes également honorés par la proactivité affichée dans le monde entier.

BRAVE CF rejoint les mesures prises par les organisations pour stopper la propagation du virus et a lancé une campagne de sensibilisation et d’action,

Unis, nous nous battons, # BraveCombatsCovid19 exécuté par la Fondation KHK Heroes.

Plus de détails seront partagés avec vous sous peu et nous nous réjouissons de votre soutien continu.