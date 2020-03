BRAVE CF reporte toutes les émissions à venir en raison d’une épidémie de coronavirus en cours

BRAVE CF a pris la décision de reporter tous leurs spectacles à venir alors que l’épidémie de coronavirus continue de balayer le monde.

La promotion a été annoncée dimanche après que de nombreuses autres organisations d’arts martiaux mixtes du monde entier aient pris une décision similaire.

«Compte tenu de la propagation mondiale du coronavirus (COVID-19), c’est avec une grande tristesse que nous annonçons que les prochains Brave CF 35, Brave CF 36 et Brave CF 37 ont été reportés jusqu’à nouvel ordre.

«Avec la situation actuelle, l’équipe BRAVE CF est obligée de prendre des mesures pour aider de toutes les manières possibles à minimiser la propagation du virus. La valeur fondamentale de BRAVE CF – s’autonomiser les uns les autres et grandir en tant qu’entité, nous guide alors que nous sommes confrontés au difficile défi de répondre au coronavirus (COVID-19), que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie.

«Nos cœurs et nos pensées accompagnent tous ceux qui sont touchés par COVID-19, ainsi que leurs familles, amis et proches.»

Les trois prochains spectacles du BRAVE CF étaient programmés au Brésil, en Suède et en Roumanie.

Le BRAVE CF 35, qui devait avoir lieu le 28 mars, faisait également partie du prochain grand prix des poids mouches que la promotion devait lancer en 2020. Tous ces combats ont maintenant été reportés à une date indéterminée à l’avenir.

De nombreuses organisations ont été forcées de prendre des mesures similaires à la suite de l’épidémie de coronavirus qui a fait plus de 5 800 morts dans le monde.

À l’heure actuelle, l’UFC et ONE Championship prévoient toujours d’aller de l’avant avec les prochains spectacles, bien que les deux organisations aient été obligées de faire des changements importants pour aller de l’avant. ONE Championship a récemment annoncé que tous ses spectacles à venir se tiendront à huis clos sans public.

L’UFC a annoncé samedi soir qu’ils seraient obligés de déplacer trois cartes à venir – les cartes UFC Fight Night prévues à Londres et Portland ainsi que l’UFC sur ESPN 8 – vers de nouveaux endroits qui restent à déterminer.