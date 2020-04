Brave président du FC à propos de l’UFC 249: “Les gens devraient compter, pas l’argent”

Brave CF dans la lutte contre Covid 19

Le monde entier a été touché par la pandémie de coronavirus, qui a touché des millions de vies, d’économies et d’entreprises dans le monde.

L’atmosphère sportive n’a pas non plus été à l’abri des effets écrasants de COVID-19, avec pratiquement toutes les organisations sportives touchées par Covid-19 à différents degrés.

Le monde du MMA a également été contraint de traverser de profonds changements, avec plusieurs spectacles annulés ou reportés à une date ultérieure, comme cela a été le cas avec la Fédération de combat BRAVE, l’organisation MMA à la croissance la plus rapide au monde.

Le président de l’organisation basée à Bahreïn, Mohammed Shahid, Il a été extrêmement proactif en lançant une campagne de sensibilisation pour aider à stopper la propagation du virus, et il est constant que le sport s’arrête jusqu’à ce que les autorités sanitaires et les gouvernements permettent à l’activité normale de reprendre.

D’autres sociétés de MMA ont choisi d’ignorer la pandémie de coronavirus et ont mis la vie de milliers de personnes dans la ligne du «maintien du spectacle».

Avec la récente confirmation que UFC 249 va continuer, Shahid a abordé un sujet qui est cher à BRAVE CF: réglementation des arts martiaux mixtes en tant que sport.

“Tout le monde manque quelque chose avec cette pandémie. Ce n’est que dans le monde du sport que nous avons des footballeurs qui prennent des réductions de salaire, des clubs qui coulent et des organisations qui travaillent pour rester à flot. Nous avons des organisations comme l’UEFA et le CIO qui font un pas en avant et reportent leurs grands événements mondiaux, et donnent l’exemple en le faisant. »Dit Shahid.

«Il est de notre devoir en tant que représentants du sport du MMA d’avancer d’une manière qui ne met personne en danger. Nous devons prendre du recul et nous devons donner un exemple. C’est un problème collectif, nous ne pouvons pas montrer au reste du monde que notre sport ne se soucie pas de ce problème »dit Shahid, qui est frustré que le MMA soit déformé comme un sport.

“Aujourd’hui, nous sommes dénaturés en tant que sport à cause de décisions comme celle-ci. Sommes-nous le sport le plus dur? Oui, avons-nous les athlètes les plus coriaces? Oui, c’est ça. Mais ce n’est pas la ténacité que nous incarnons en tant que sport, pour continuer et pour désobéir aux règles et règlements. Nous devons avoir des réglementations plus strictes et nous devons collaborer en tant que sport. Les décisions doivent être prises en tenant compte du bien-être des personnes et non en fonction de l’argent »ajouté

“Certaines réglementations doivent être établies par un organisme de réglementation professionnel, et non à partir de l’agenda d’un homme, qui est toujours basé sur l’argent.”

Depuis sa création, Fédération de combat BRAVE, qui a présenté 34 spectacles à travers le monde dans 19 pays différents, a travaillé avec des fédérations locales, nationales et internationales pour développer le sport des arts martiaux mixtes de la racine au niveau professionnel.

Il a été associé à IMMAF et a accueilli les Championnats du monde au cours des trois dernières années dans le Royaume de Bahreïn pendant la Semaine BRAVE combat. Shahid pense que c’est la voie à suivre pour le sport.

«Un nouveau système est nécessaire pour les arts martiaux mixtes. Nous devons quitter le secteur de l’événementiel et le sport. Nous devons traiter le MMA comme un sport et le MMA doit être reconnu comme un sport. BRAVE CF, avec le leadership et la vision de Son Altesse le Cheikh Khaled bin Hamad Al Khalifa, a ouvert la voie dans la recherche de ce changement dans le système », ajouté.

“L’argent ne devrait pas être une priorité. Si l’argent est votre priorité, vous n’allez pas grandir et développer un sport. Tout le reste vient avec, y compris l’argent lui-même lorsque vous cherchez à développer le sport. Et c’est ce que nous faisons BRAVE CFShahid a terminé.