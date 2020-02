Brendan Allen veut Trevin Giles après Tom Breese

VIRGINIA BEACH, Va. – Brendan Allen n’est pas sûr de savoir quel Tom Breese il obtiendra à l’UFC sur ESPN + 27, mais il est confiant dans ses capacités contre toutes les versions de son ennemi.

“Tous ses combats semblaient être les mêmes”, a déclaré Allen à MMA Junkie mercredi. «Il fait toujours les mêmes choses, quelle que soit leur distance. Si c’était son premier combat ou son dernier combat, il a toutes les mêmes tendances. J’entends qu’il est retourné à Birmingham et s’entraîne à nouveau avec Leon Edwards. Peut-être que ce pourrait être quelque chose de différent.

“Nous verrons venir samedi. Je n’attends pas vraiment trop. Je me concentre sur moi-même. Je me concentre sur mes capacités. Je suis prêt à m’adapter à tout ce qu’il va apporter au combat la nuit. “

Quand Allen (13-1 MMA, 1-0 UFC) envisage le combat, il prédit battre Breese (11-1 MMA, 4-1 UFC) aux pieds. Si le combat touche le tapis, Allen a dit qu’il pensait pouvoir soumettre le Britannique.

“Je pense juste le toucher sur les pieds”, a déclaré Allen. “Je vais le faire réfléchir. Si je vais frapper et qu’il est toujours touché, ça va le faire tirer. Je vais certainement le battre là-haut. Il y a évidemment des choses que je dois surveiller sur les – ses verrous de jambe et des choses comme ça. Je pense que je vais lui parler. Je pense que c’est là que ça va aller, ou il va me faire une soumission. TKO ou il va me faire une soumission. Quoi qu’il en soit, je sens vraiment que je vais le finir d’ici trois ans. “

Allen a dit qu’il ne néglige pas Breese. Cependant, il y a trois confrontations potentielles qui intéresseront toujours Allen – au moins jusqu’à ce qu’il vengera toutes les pertes de son CV. Pour sa part, Allen a dit qu’il serait intéressé par un match revanche avec Trevin Giles (12-2 MMA, 3-2 UFC) après samedi.

“Tant que je m’occupe des affaires samedi soir et que j’obtiens la victoire, j’espère une bonne finition comme toujours, puis j’espère que cela ouvrira la porte à Trevin Giles”, a déclaré Allen. «Ce serait quelque chose qui m’intéresse beaucoup, avec Eryk qui se dispute avec (Krzysztof) Jotko et (Anthony) Hernandez avec Puna (Soriano). Trevin est vraiment le seul ouvert. »

L’UFC sur ESPN + 27 a lieu samedi à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. La carte est diffusée sur ESPN +.

Découvrez l’intégralité de l’UFC de MMA Junkie sur ESPN + 27 avec Brendan Allen dans la vidéo ci-dessus.

