Brendan Allen veut venger la perte de Trevin Giles après l’UFC Norfolk

NORFOLK, Va. – Brendan Allen a battu Tom Breese avec un TKO de premier tour samedi sur la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 27 à Norfolk, Va.

Jetez un œil au combat avec Allen, qui a décroché sa sixième victoire consécutive – dont cinq au premier tour.

Résultat: Brendan Allen bat. Tom Breese via TKO (grèves) – Tour 1, 4:47

Enregistrements mis à jour: Allen (14-1 MMA, 2-0 UFC), Breese (11-2 MMA, 4-2 UFC)

Statistique clé: Allen a dépassé Breese 38-5 en route vers sa victoire au TKO.

Allen sur le moment clé du combat

«Je l’ai frappé avec le coup de pied, ce qui l’a fait reculer un peu et il a tiré de là. S’il veut aller au sol, ça me va. Quand j’étais au sommet, je n’arrêtais pas de le frapper et j’ai trouvé les ouvertures. J’ai pris mon temps, mais il ne bougeait pas, alors j’ai juste déchargé jusqu’à ce qu’ils m’arrêtent. “

Allen pour gagner de nouveaux fans

«J’espère que beaucoup de fans se connectent maintenant. J’espère que je reçois un gros coup de pouce dans mes abonnements, et j’espère que les patrons se rendent compte que je suis quelqu’un qui peut avoir un impact dans cette division. … Je me sentais bien ce soir. Je suis vraiment content en ce moment, c’est difficile à dire. Je pense que j’ai trouvé ma foulée et je suis vraiment en train de me lancer. J’ai les meilleurs entraîneurs du monde et je ne voyagerais pas si loin de mon petit bébé si je n’y croyais pas. Je suis béni et heureux d’être ici et j’ai hâte d’en montrer plus. “

Allen sur ce qu’il veut ensuite

“Je serais ravi de venger une de mes pertes lors de la” Semaine internationale de combat “(contre Trevin Giles). Mais en ce moment, je veux juste rentrer à la maison et voir mon bébé. »

Pour en savoir plus sur Allen, regardez la vidéo de l’interview complète post-combat ci-dessus.

.