Brendan Schaub a effectué un «trajet corona de 20 milles» après avoir été testé positif

Alors que le Coronavirus continue de se propager de manière terrifiante dans diverses régions d’Amérique, certaines personnes ne le prennent toujours pas au sérieux. Cela comprend l’ancien combattant des poids lourds de l’UFC, Brendan Schaub, qui a utilisé son podcast et sa plateforme de médias sociaux pour minimiser les dangers du virus.

Même contracter la maladie lui-même et la transmettre à sa famille n’a pas changé d’avis.

«Je me suis mis à vivre ma vie. Je l’ai, et tu sais quoi? Je vais bien! » dit-il après avoir fait une tournée de comédie au Texas, l’un des hotspots actuels de COVID-19.

Comme si ce n’était pas assez induisant pour lui, Schaub a partagé sur les réseaux sociaux des photos de balades à vélo qu’il a continué après avoir commencé à se sentir mieux. Le gouvernement de Californie a demandé aux personnes dont le test d’auto-quarantaine contre le coronavirus était positif.

Schaub a depuis supprimé les messages qui le montrent et suivent ses résultats de test positifs, mais bien sûr, Internet n’oublie jamais:

L’insistance persistante de Schaub sur le fait que le virus n’est pas un problème vient à un moment où des États comme l’Arizona, le Texas et la Floride sont assis à la limite où les lits d’hôpitaux, les médicaments pour le traitement et les EPI pour les prestataires de soins de santé sont faibles. Bien que beaucoup de ceux qui attrapent le virus se rétablissent effectivement assez tôt sans conséquences graves pour la santé, il semble assez égoïste d’ignorer la réalité que ce virus en tue beaucoup et endommage gravement le corps de beaucoup d’autres.