Brendan Schaub à Stephen A. Smith: ne manquez pas de respect aux combattants du MMA

Brendan Schaub prend à partie la personnalité de ESPN Stephen A. Smith.

Comme beaucoup au sein de la communauté MMA, Schaub n’est pas très satisfait de l’évaluation de Smith de l’événement principal de l’UFC 246. Conor McGregor a arrêté Donald Cerrone via TKO en 40 secondes. Sur SportsCenter juste après l’événement, Smith a exprimé sa conviction que la performance de Cerrone était “atroce”. Il a même dit qu’il semblait que Cerrone “avait abandonné”.

Lors d’une édition de son podcast Below The Belt, Schaub a exhorté Stephen A. à cesser de manquer de respect aux combattants.

“La communauté MMA n’est pas à l’écoute de l’émission d’après-combat pour voir Stephen A. Smith”, a déclaré Brendan Schaub. “Stephen A. Smith est l’un de mes préférés, j’adore Stephen A. Smith. Je l’aime et ça, je n’en ai pas besoin. S’il est là-bas génial, aussi mon seul problème avec ça, faites-le, vous pouvez rester dans les trucs UFC ce que vous faites, je suis sûr qu’ils vous soutiendront, mais le problème n’est tout simplement pas manquer de respect aux gars. Vous pouvez faire valoir votre point de vue sans manquer de respect. J’ai appris ça à la dure. Vous dites une chose, puis les gars entendent et cela ressemble à un manque de respect. Je comprends cela, mais surtout si vous êtes Stephen A. Smith et que vous êtes si nouveau que vous trempez simplement votre orteil dans l’eau, ne chiez pas sur l’un de nos favoris, mec. “

Schaub a poursuivi en disant que Smith aurait pu facilement être remplacé par quelqu’un de mieux informé sur le sport du MMA.

“Personne ne se connecte à cette émission d’après-combat pour entendre son commentaire”, a poursuivi Brendan Schaub. «Cela aurait été beaucoup plus loin si c’était Brett Okamoto et Joe Rogan. Pourquoi ne pas laisser Chael faire ça? Rogan et Chael? Qu’est-ce que c’est, le meilleur combo de tous les temps? Faites cela, faites cet homme. Ce serait une équipe de tag phénoménale. Probablement le meilleur, le meilleur du monde. Il n’y a pas deux autres personnes que j’écouterais plutôt sur la planète parler de combat que Joe Rogan et Chael Sonnen. “

Êtes-vous d’accord avec la position de Brendan Schaub sur l’évaluation critique de Stephen A. Smith des performances de Donald Cerrone sur l’UFC 246?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/01/2020.