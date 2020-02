Brendan Schaub explique comment Dominick Reyes peut battre Jon Jones

Image via @ domreyes24 sur Instagram (photographe non répertorié)

Brendan Schaub pense que Dominick Reyes a une chance de détrôner Jon Jones.

Ce samedi soir (8 février), Jones mettra sa médaille d’or des poids lourds UFC en jeu contre Reyes. «Bones» contre «The Devastator» sera le titre de l’UFC 247 à l’intérieur du Toyota Center de Houston, Texas. Les deux hommes ont atteint leur poids cible avec Jones pesant 204 livres et Reyes faisant pencher la balance à 205.

Schaub attend avec impatience le match et il a pris son podcast Below The Belt pour donner son avis sur la façon dont Reyes peut réussir.

“Avec Dominick Reyes, je pense que c’est juste une question de lui, tu dois respecter Jon Jones parce qu’il est le plus gros poids léger de tous les temps mais tu ne peux pas lui donner autant de respect”, a déclaré Schaub à propos des chances de Dominick Reyes contre Jones. . “Si Jon peut obtenir ceci au troisième tour, au quatrième tour, au cinquième tour, vous ne le battez pas homeboy. Vous ne le battez pas. Vous devez vous mettre en face dès le début, faire pression et ne pas laisser Jon télécharger votre plan de match car une fois qu’il est téléchargé, vous êtes f * cked. Personne n’a jamais battu Jon. Personne ne l’a jamais battu. La seule chance, tu dois faire quelque chose de différent. Tu dois aller droit sur lui tôt car une fois que Jon a téléchargé ton jeu de jambes et tes mouvements, il te bat.

Schaub a dit que s’il était à la place de Reyes, il irait immédiatement après Jones et essayer de le mettre mal à l’aise.

“Donc, si je suis Dominick Reyes, je fais ce qui m’a amené à la danse et je vais directement vers lui”, a poursuivi Schaub. «Je ne lui donne pas trop de respect et Jon ses derniers combats ont été frappants. Mec, d’accord, vous avez le pouvoir de coupure, allez-y, mec. “

Aux États-Unis, la carte principale de l’UFC 247 sera diffusée en direct à la carte exclusivement via ESPN +. Si vous ne savez pas comment regarder l’action, vous pouvez consulter notre guide simple ici.

Pensez-vous que Dominick Reyes doit faire pression sur Jon Jones tôt pour avoir une chance à l’UFC 247?