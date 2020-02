Brendan Schaub n’a «aucun désir» de regarder Jon Jones contre Jan Blachowicz

Brendan Schaub ne compte pas exactement les jours pour un combat potentiel entre Jon Jones et Jan Blachowicz.

Blachowicz s’est peut-être assuré la prochaine opportunité pour le titre des poids lourds légers de l’UFC. Samedi dernier (15 février), Blachowicz a affronté Corey Anderson dans un match revanche. Blachowicz a perdu sa première rencontre en septembre 2015 par décision unanime. Le match revanche était une autre histoire alors que Blachowicz a éliminé Anderson dans le premier match de l’événement principal de l’UFC Rio Rancho.

Dans la dernière édition de son podcast Below The Belt, Schaub a clairement indiqué que Jones vs Blachowicz ne l’intéressait pas.

“Je n’ai aucune envie de voir Jan Blachowicz contre Jon Jones”, a déclaré Schaub. «Je n’ai rien, je n’ai rien. Cela ne fait absolument rien pour moi. Rien.”

Schaub n’est pas vendu sur les fans de combat investis dans ce combat, car il pense qu’il y avait un faible intérêt pour Blachowicz contre Anderson II.

“Je vous parie que l’audience de cette soirée de combat A n’était pas bonne”, a poursuivi Schaub. “B, je suppose que viralement parce que Jon était là, ça aurait pu aller bien mais il n’y a pas grand chose là-bas, mec. Jon, donne-nous ce que nous voulons. Allez à mec lourd. “

En fin de compte, Schaub s’attend à ce que l’UFC réserve Jon Jones contre Jan Blachowicz cet été et il ne prévoit pas de bouleversement.

«Je préférerais presque voir Jan contre Reyes pour voir [who gets the next title shot]. Jon n’en veut pas. Je vous garantis que c’est Jan contre Jon la prochaine fois en été. Jon le battra et puis qui sait. Ce n’est tout simplement pas amusant, n’est-ce pas? Ce n’est tout simplement pas excitant. Pas excitant du tout. “

Jones vient de remporter une décision unanime sur Dominick Reyes au début du mois. De nombreux membres des médias et analystes ont marqué le combat pour Reyes. Même si Jones avait gagné le combat, vous lui avez probablement donné un score de 48-47. Un juge a marqué le combat 49-46 en faveur de Jones et ce total a été largement rejeté.

Pensez-vous que Jon Jones défendra son titre contre Jan Blachowicz ou Dominick Reyes ensuite?

