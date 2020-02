Brendan Schaub pense que Dana White et l’UFC négligent Tony Ferguson

PhotoCred: MMA Fighting

Brendan Schaub pense que Dana White et les officiels de l’UFC négligent Tony Ferguson dans son prochain combat pour le titre avec Khabib Nurmagomedov à l’UFC 249.

Le 18 avril à Brooklyn, l’ancien détenteur du titre intérimaire léger de l’UFC, Ferguson, défiera les promotions invaincues du champion des poids légers UFC, Nurmagomedov.

C’est la cinquième fois que l’UFC réserve un match entre «El Cucuy» et «The Eagle», mais aucun des quatre précédents concours n’a jamais abouti. Des blessures anormales et des réductions de poids bâclées ont été la cause des combats Ferguson contre Nurmagomedov précédemment programmés.

Les fans de combat espèrent que la cinquième fois est le charme, et que Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov pourront enfin régler leurs différends à l’intérieur de l’Octogone.

Alors que la plupart des fans de combat et des analystes croient que la tête d’affiche de l’UFC 249 d’avril entraînera un bain de sang absolu, l’ancien poids lourd de l’UFC Brendan Schaub pense que Dana White et la société négligent le challenger de Tony Ferguson.

La raison pour laquelle Schaub pense que les responsables de l’UFC négligent Ferguson est simple, ils ne peuvent tout simplement pas arrêter de parler d’un futur match revanche entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov.

«C’est l’autre chose. J’ai entendu Dana partir, Conor contre Khabib serait le plus grand combat de l’UFC jamais. Et ils continuent à dire Khabib ceci, Khabib cela. Mec, Khabib a le combat le plus dur de sa vie à venir en avril. Le combat le plus dur de sa vie. Ce n’est pas un cadeau. C’est de loin le pire affrontement qu’il ait jamais connu de sa vie. ” “Disons que Khabib sort de (UFC 249) avec une victoire, une décision. Je vous promets qu’il ne termine pas Tony Ferguson. S’il y a une finition, c’est Tony qui termine Khabib. Misez de l’argent sur ça. “

Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé son intention de voir Conor McGregor affronter le vainqueur du combat d’avril Tony Ferguson contre Khabib Nurmagomedov dans une interview plus tôt cette semaine.

Alors que McGregor aimerait rester occupé en 2020, Brendan Schaub pense que l’Irlandais pourrait être sur la tablette pendant un certain temps s’il attend un match revanche avec Khabib Nurmagomedov.

“Cependant, disons que Khabib le bat, ce que je suis sûr que Vegas a lui par décision. Ça ne va pas être joli homme. Khabib peut être battu au maximum. Il pourrait gagner, mais il mange des coudes, il y aura des coupures, il y aura des problèmes. Ça ne va pas être un combat où il peut combattre Tony Ferguson puis un mois plus tard se battre. Je vous garantis qu’il obtient une suspension de 120 jours après avoir combattu Tony Ferguson. Gagner, perdre ou tirer, il obtient une suspension de 120 jours. Ça ne va pas être rapide, ça va être une foutue guerre. Ce sont les deux meilleurs cinquante-cinq ans de la planète f * cking! C’est la meilleure confrontation en poids léger de tous les temps! »

