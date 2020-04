Brendan Schaub réagit à l’UFC en ciblant 3 événements en 8 jours: “Bénissez votre f ** king heart Dana White”

L’ancien poids lourd de l’UFC, Brendan Schaub, a réagi à l’annonce que Dana White prévoyait d’organiser trois événements UFC dans un peu plus d’une semaine début mai.

Quand il a été annoncé pour la première fois que la promotion irait de l’avant avec trois événements en huit jours, de nombreux fans étaient à la fois ravis et confus – cette dernière émotion étant la conséquence de la difficulté de l’UFC à organiser des événements jusqu’à présent pendant la pandémie de coronavirus.

Hélas, avec moins de deux semaines avant l’UFC 249, il semble qu’il soit temps d’admettre qu’il y a de bonnes chances que tout se passe.

Schaub, qui a fait de nombreux commentaires négatifs envers Dana White dans le passé, semble plutôt excité.

9, 13 et 16 mai nous ROLLIN !!!!!!!!!

FLORIDE, fils de pute je suis dedans! @btbshowtime # 182 profitez-en. 📺 https://t.co/s7RSw3dhWn pic.twitter.com/477Fu1ERh7 – Brendan Schaub (@BrendanSchaub) 28 avril 2020

“Bénissez votre cœur f * cking, Dana White”, a déclaré Schaub. “Je t’embrasserais sur tes lèvres gercées f * cking en ce moment, mec. Je suis tellement reconnaissant envers vous et l’UFC. Cette carte est tellement bonne et Justin Gaethje ne la prend plus à court terme! C’est un vrai combat! ».

Bien qu’il puisse y avoir un ton comique dans la voix de Schaub en faisant l’éloge de l’UFC, il est assez clair de voir que beaucoup de gens croient que le moment est venu pour que les choses bougent à nouveau. D’après ce que nous avons vu dans le monde ces dernières semaines, il semble certainement que l’une des raisons pour lesquelles Schaub et tant d’autres fans sont si désespérés de revenir à la normale est due à la fatigue de la quarantaine.

Il y a aussi l’aspect financier de tout cela avec de nombreuses personnes qui perdent leur emploi et se déclarent au chômage, mais avec l’UFC servant de forme de divertissement, l’idée est que la promotion peut distraire les gens du chaos de la vie quotidienne.

Êtes-vous surpris de voir Brendan Schaub faire l’éloge de Dana White?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/04/2020.