Brent Primus affirme qu’il ne sait rien de son adversaire Bellator 240

Brent Primus ne sait rien de son adversaire Bellator 240, Chris Bungard.

Lorsque Primus se rendra à la cage samedi, ce sera la première fois qu’il le fera depuis mai de l’année dernière, ce qui est frustrant pour lui. Mais il a finalement obtenu un combat et se concentre sur Bungard et étend sa séquence de victoires à deux.

Quand on lui a offert ce combat, Primus a pensé que c’était une blague de Bellator mais il se trouve que non.

“Je n’ai jamais entendu parler de son nom, je ne sais pas qui il est. J’ai levé les yeux pendant 30 secondes de son combat et je l’ai quitté. Je ne sais rien de lui », a déclaré Primus à BJPENN.com. «Je m’entraîne juste pour m’améliorer et je me sens mieux que jamais. Je me sens bien en ce moment et j’ai hâte de le montrer. “

Pourquoi Primus doit se battre sur un autre spectacle de Bellator Europe, c’est à cause de la façon dont la promotion a négocié ses accords de diffusion. Il dit que Bellator doit avoir au moins un grand nom nord-américain sur la carte et, malheureusement, pour Primus, il est tombé dans cette catégorie.

“Je sais qu’ils ont signé avec Sky Sports et un tas d’émissions en Europe, on m’a dit que l’accord était chacune de ces cartes dont ils avaient besoin d’un grand nom dans Bellator”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est ce qui s’est passé ces deux derniers combats.”

Dans ce combat, Brent Primus sait qu’il est le meilleur combattant que Bungard. Il ne s’attend pas à ce que le combat soit serré. Il parierait également sa maison sur lui en gagnant rapidement s’il le pouvait.

«Je ne vois pas à 100% ce combat frapper les tableaux de bord. Je vais finir ce mec, je parierais presque ma maison là-dessus », a-t-il expliqué. «Je suis vraiment sûr à 100% que je vais battre ce gars aux pieds et au sol.»

Si Primus levait la main, il espérait combattre un grand nom comme Benson Henderson, ou combattre Patricio Freire pour le titre léger. Après cela, il a les yeux rivés sur la trilogie contre Michael Chandler.

Pour l’instant, Primus se concentre sur la levée dominante de sa main samedi et sur une amélioration de 10-1 en tant que pro.

