Brent Primus espère que la trilogie avec “ punk a * s ” Michael Chandler se produira afin qu’il puisse “ l’assommer ”

Brent Primus n’est pas un fan de Michael Chandler et espère que leur combat pour la trilogie pourra avoir lieu.

Primus et Chandler se sont rencontrés à l’origine au Bellator NYC en juin 2017 où Primus a battu le champion par TKO en raison d’une blessure à la jambe au premier tour. Les deux ont ensuite eu un match revanche un an et demi plus tard au Bellator 212 où cette fois, c’est Chandler qui a levé la main par décision pour récupérer la ceinture.

Depuis leurs deux combats, Chandler a perdu le titre face à Patricio Freire tandis que Primus a une fiche de 2-0. Maintenant, le produit American Top Team Portland espère que la trilogie se produira très bientôt.

«Je prie vraiment pour que ce soit le cas. Je le veux plus que tout. Après le combat à Hawaï, cela m’a tué. J’y pensais tous les jours et je n’arrivais pas à dormir. Chandler était dans mon esprit depuis des mois », a déclaré Primus à BJPENN.com. «Je sais que j’aurais pu faire mieux et je sais que j’aurais pu le battre. Je veux vraiment que ce combat se produise, vraiment. Et, je sais que si je me bats contre Patricio et que je reçois la ceinture, ce combat aura lieu à 100%. Je veux ce combat parce que je sais que je peux le battre à coup sûr. »

Depuis leurs deux combats, la rivalité n’a pas cessé. Les deux se sont trompés la parole dans les interviews et il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant de se battre à nouveau.

Mais, pour Brent Primus, pourquoi il veut la trilogie est dû à la haine qu’il a envers Chandler. Il dit que Chandler n’est pas une bonne personne et veut l’exposer à l’intérieur de la cage.

«Je pense qu’il est le plus grand pauvre punk sportif du monde. Je ne peux pas le supporter. Comme quand je l’ai battu à New York et je me souviens que Scott Coker marchait dans la cage en disant ce qui ne va pas? Chandler, c’est comme si ma jambe était cassée, je ne peux pas la bouger », a-t-il dit. «Je l’ai entendu dire cela et ensuite, il a fait le spectacle Ariel, il a dit que ma jambe allait bien, elle n’était pas cassée, j’aurais pu continuer à me battre. Comme l’homme, ce gars est un menteur. Nous étions à une séance photo et il était cool pour moi, puis le lendemain, il a fait une entrevue juste pour parler de merde. Ce mec a deux visages et un faux mec et j’ai hâte de l’exposer. “

Bien que Primus ait perdu le dernier combat, il sait qu’il a ce qu’il faut pour battre Michael Chandler. Il pense qu’il a le meilleur jeu au sol et le plus frappant et peut éliminer l’ancien champion.

«Je changerais mon plan de match. Quand je l’ai combattu à Hawaï, mon plan de match était de le battre aux pieds jusqu’à ce qu’il aille se faire démonter et que je le soumette. Une chose que j’ai apprise, c’est que je dois pouvoir changer mon plan de match en un rien de temps et je ne l’ai pas fait », a-t-il expliqué. «J’étais tellement têtu que je le soumettrais et dans notre prochain combat, je vais m’étendre, me bagarrer et l’assommer. Mon standup est meilleur et je le rattraperai. “

En fin de compte, Brent Primus se concentre sur la ceinture et obtient un tir au titre contre Patricio Freire, et après cela, il veut la trilogie avec Chandler.

«Je veux la ceinture et si j’obtiens la ceinture, Chandler arrivera. Je sais que je peux battre Patricio car je suis confiant à 100% », a-t-il conclu.

Pensez-vous que nous verrons Brent Primus contre Michael Chandler 3?

