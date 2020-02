Brent Primus fait preuve de patience au championnat

L’ancien champion des poids légers de Bellator, Brent Primus, sait qu’il doit continuer d’impressionner dans sa quête d’un autre titre et se dit prêt à déchaîner une soumission inédite lors de l’événement principal du Bellator 240.

Primus (9-1 MMA, 7-1 BMMA), qui affronte Chris Bungard samedi à Dublin, était prêt à affronter le favori des fans irlandais et le prétendant ascendant Peter Queally, mais lorsque l’Irlandais a subi une blessure au genou, il a été remplacé par l’Ecosse. Bungard (15-5 MMA, 2-1 BMMA).

Primus est heureux d’être toujours sur la carte et a l’intention de livrer la meilleure performance possible pour le garder dans la chasse pour un coup au titre léger lorsque le champion des deux divisions Patricio Freire revient finalement à 155 livres.

“Oui, ça craint, mec”, a déclaré Primus à MMA Junkie lors de la journée des médias à Dublin. «J’avais hâte de combattre Peter, mais c’est ce que c’est, et je suis content que Chris ait pris le combat. Je veux évidemment combattre Patricio. Je sais que je peux le battre, et il est sur mon radar. Il a cette ceinture, mais je serai heureux de combattre Benson (Henderson). Je veux à coup sûr combattre l’un des gars les mieux classés. C’est ce que je veux.”

L’implication de Freire dans le Grand Prix Bellator poids plume a causé un problème avec la division des poids légers de la promotion, qui a effectivement été suspendue tandis que Freire se concentre uniquement sur le tournoi de 145 livres. C’est une source de frustration pour Primus, qui dit qu’il ne peut pas faire plus que continuer à se battre et à gagner pour s’assurer qu’il est au bon endroit lorsque «Pitbull» reviendra finalement dans la division.

«Ça craint», a déclaré Primus. «Cela me met non seulement en attente, mais pour toute la division des poids légers. En même temps, je dois juste prendre un combat à la fois et continuer à gagner, et je sais que le titre et la ceinture viendront. “

Une solution pourrait être l’introduction d’un titre intérimaire, et Primus a admis qu’il serait ouvert à la possibilité de se battre pour une ceinture intérimaire pour déterminer qui devrait affronter “Pitbull”, mais l’Américain ne retient pas son souffle.

“Oui, je vais prendre une ceinture provisoire, c’est sûr”, a-t-il déclaré. “Je pense que ce serait cool. Mais je pense que j’ai lu un article où Scott Coker a dit qu’il n’était pas trop intéressé par les ceintures provisoires, mais en même temps, mec, toute la division est en attente en ce moment en attendant Patricio. Donc, je prendrais certainement un combat pour le titre provisoire s’ils le faisaient. Mais je dois juste aller là-bas et faire mon travail et prendre un combat à la fois. »

Ce prochain combat le verra affronter Bungard, qui a déjà bouleversé le cahier de forme dans sa carrière de combattant. Mais Primus dit qu’il détient tous les as, y compris une soumission inédite qui, selon lui, pourrait rivaliser avec sa finition gogoplata de Tim Wilde au Bellator Europe 2 en mai dernier.

«J’ai certainement quelques soumissions intéressantes qui sont rares», a déclaré Primus. “J’ai celui sur lequel je travaille et j’ai attrapé beaucoup de gens dans ce que personne n’a jamais fait auparavant dans un combat. Je sais que je pourrais l’attraper dans une soumission folle et cool, mais en même temps je sais que je suis meilleur que lui en lutte, en jiu-jitsu, en stand-up, donc je sais que je peux le finir. Sept de mes neuf victoires sont des finales de premier tour, et je sais que je peux terminer ce gars. Je n’attends rien de moins. “

Avec une soumission ou deux à couper le souffle dans son arsenal, ainsi que le désir de fournir une performance à la une, Primus dit qu’il espère pouvoir produire un autre moment marquant devant les fans de combat irlandais passionnés et tapageurs.

«Ça va être intense, je le sais. Ça va être fou », a-t-il dit. «Cela pourrait être moins intense maintenant que je me bats contre quelqu’un d’Écosse plutôt que Peter, qui, je le sais, a eu un énorme succès ici à Dublin. Mais je sais que ça va être fou, mec. Il n’y a pas de fans comme les fans irlandais, et je suis ravi de me battre dans une atmosphère folle. Ça va être fou, et je ne peux pas attendre. “

