Brent Primus frustré par la rareté des combats à Bellator, compte tenu de la libre agence

Crédit d’image: Bellator MMA

Brent Primus n’a combattu qu’une fois par an à Bellator, sauf en 2013 où il a obtenu deux combats. Mais, l’ancien champion indique clairement que ce n’est pas son fait.

Le joueur de 34 ans s’attendait à être plus actif, surtout lorsqu’il était champion et maintenant ancien champion. Il est devenu le champion des poids légers en 2017 dans son huitième combat professionnel lorsqu’il a battu Michel Chandler par arrêt du médecin.

Pourtant, il n’a eu la chance de défendre son titre qu’un an et demi plus tard contre Chandler où il a perdu par décision. Pour Primus, cela a été une période frustrante de ne pas pouvoir se battre.

«J’adore Bellator. Mais, c’est une chose dont je ne suis pas content, c’est qu’ils ne me réservent pas assez pour des combats », a déclaré Primus à BJPENN.com. «J’ai eu un bébé en septembre et j’avais besoin d’un combat avant la naissance du bébé et ils ne pouvaient pas y arriver. J’ai dit à Bellator que je veux avoir trois combats cette année et c’est l’objectif d’avoir trois combats cette année. »

Primus se battra pour la première fois en 2020 ce samedi au Bellator Dublin. Il espère que cela pourra le mettre en place pour un retour estival puis un troisième combat en hiver. Il révèle également qu’il a été difficile de rester prêt sans combat en vue.

Donc, avec un manque de combats, Primus dit qu’il serait difficile de quitter Bellator étant donné qu’il fait partie de la promotion depuis son troisième combat professionnel. Mais, s’il n’obtient pas plus de combats, il admet que le libre arbitre est quelque chose qu’il devra peut-être explorer.

«Il y a deux ans, je m’entraînais et je restais prêt, mais c’était si cher de rester en forme et je ne commence plus de camp de combat avant la signature d’un contrat. Je ne peux pas me battre tout le temps et espérer un combat. C’est difficile sur mon compte bancaire. Ce n’est pas bon marché », a-t-il expliqué. «Ce n’est pas ce que je pensais que ça allait être. Si je n’obtiens pas trois combats cette année, je ne veux pas dire qu’il sera difficile de renouer avec Bellator, mais je peux choisir de regarder et de voir de quoi parle l’agence libre. Dans mon contrat, je suis censé avoir trois combats par an, donc ils me proposent des combats avec un préavis d’environ deux semaines. »

Brent Primus a trois combats à gauche sur son contrat, c’est pourquoi il veut trois combats en 2020. Après ce combat à Dublin contre Chris Bungard, il espère pouvoir commencer à combattre les grands noms.

«J’ai trois combats. Après celui-ci, il m’en restera deux et j’essaie de faire ça cette année. Je ne comprends pas. Je ne sais pas s’ils ne m’apprécient pas ou ne m’aiment pas ou trop de personnes sur leur liste. C’est un peu fou », a-t-il dit. “Je n’aime pas qu’ils n’aient pas de système de classement. Comme si j’étais le champion, perdu contre Chandler et pensais que je combattrais des gars comme Benson Henderson, et je vais combattre ce gars nommé Tim Wilde. C’est bizarre comme je ne me bats pas contre les meilleurs. Je n’aime pas comment ils n’ont pas de système de classement. En ce moment, je vais combattre n’importe qui parce que je dois être payé. J’adorerais combattre Benson Henderson et Patricio Freire parce que je sais que je pourrais le battre. Ou même Chandler, mais je veux que ce soit cinq tours pour la ceinture. »

Il souhaite que Brent Primus puisse obtenir trois combats cette année. Mais pour l’instant, il se concentre uniquement sur la gestion des affaires samedi.

Que pensez-vous de Brent Primus exprimant sa frustration sur Bellator?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/02/2020.