Brent Primus termine premier tour à Dublin

L’ancien champion des poids légers de Bellator, Brent Primus, a reçu un changement d’affectation tardif au Bellator 240, mais il a produit une performance professionnelle pour terminer Chris Bungard et réaffirmer ses titres de champion au 3Arena, à Dublin.

L’Écossais Bungard (15-6 MMA, 2-2 BMMA) est intervenu à un peu plus de trois semaines de préavis pour faire face à Primus (10-1 MMA, 8-1 BMMA) et a cherché à attraper froid l’ancien champion alors qu’il bourrait un retrait précoce. tentative et martelé Primus avec une succession de coudes à la tête avant de sauter sur une tentative d’étouffement guillotine.

Primus a réussi à se dégager de la cale avant de retourner les tables sur l’Ecossais. Il s’est déplacé dans le dos de Bungard et a tenté de verrouiller un étranglement à l’arrière. Bungard a bien fait de garder son menton rentré, mais la force des bras de Primus s’est avérée trop importante en forçant l’Écossais à taper sur une manivelle à 1:55 de la première manche.

Crosbie dépasse Furtado après une bataille acharnée en trois rounds

Dans le co-événement principal du Bellator 240, Kiefer Crosbie, espoir des SBG, a remporté une victoire par décision partagée contre Iamik Furtado de Guinée-Bissau après trois rounds difficiles.

Furtado (6-2 MMA, 0-1 BMMA) a commencé le meilleur de la paire alors que le débutant étouffait une charge initiale de Crosbie (8-1 MMA, 4-1 BMMA) et contrôlait l’Irlandais contre la cage avant de le blesser plus tard. le corps avec un coup de pied solide à la section médiane. Mais, après un départ régulier, Crosbie a augmenté son rythme de travail dans les deux dernières minutes de la ronde alors qu’il reprenait Furtado et attaquait un étranglement à l’arrière.

Le deuxième tour a vu Furtado revenir dans le match alors qu’il a tranchant les échanges frappants, et il a blessé Crosbie au corps une fois de plus lors du tour final. Mais «BDK» ne serait pas refusé dans sa ville natale alors qu’il serrait les dents et, avec la foule de 3Arena applaudissant à chaque coup, il a lutté contre la douleur pour terminer fermement et revendiquer la victoire par décision partagée avec des scores de 29-28, 28. -29, 29-28.

Rawlings devance Kallionidou pour remporter sa première victoire au Bellator

“Rowdy” Bec Rawlings a décroché sa première victoire en MMA en près de quatre ans en battant Elina Kallionidou dans le match contre le poids des mouches de leur femme.

Rawlings (8-9 MMA, 1-1 BMMA) s’est battu jusqu’aux tableaux de bord avec Kallionidou, un espoir grec de 21 ans (7-4 MMA, 0-4 BMMA) dans un affrontement granuleux en trois rounds qui a vu Rawlings utiliser ses compétences au sol pour obtenir des scores de 30-27, 30-27 et 29-28 auprès des trois juges de la cage.

Rawlings a annulé une tentative de démontage précoce de Kallionidou et a occupé la première place pendant la majorité du premier tour, puis a répété l’astuce dans la seconde, avec la seule menace sérieuse de Kallionidou provenant d’une tentative d’étranglement en triangle, que l’Australien a intelligemment échappé.

L’action exténuante des deux premiers tours a laissé Rawlings l’air épuisée au début du tour final, mais elle avait assez de gauche dans le réservoir pour arrêter l’attaque frappante de Kallionidou en l’emmenant sur la toile. Cette fois, c’est Kallionidou qui occupait la première place, mais le combattant grec n’a pu faire aucun progrès depuis l’intérieur de la garde de Rawlings. En effet, c’est l’Australienne qui portait la plus grande menace sur son dos alors qu’elle s’approchait de la fermeture d’un brassard, puis d’un étranglement à l’arrière, alors que le combat atteignait la dernière cloche.

En fin de compte, il appartenait aux juges de déterminer le vainqueur, Rawlings obtenant la décision unanime d’obtenir sa première victoire en tant que combattant Bellator et sa première victoire en MMA depuis mars 2016.

Bandejas tourne la table sur Mlambo

Ricky Bandejas a enduré une ronde d’ouverture difficile avant de finalement éliminer Frans Mlambo dans leur match de poids coq alors que le natif du sud de la Floride a ajouté le nom d’un autre combattant SBG à sa liste de victimes.

Bandejas (13-3 MMA, 3-2 BMMA) a été envoyé sur la toile trois fois dans le premier tour alors qu’un Mlambo confiant et lâche (8-5 MMA, 2-1 BMMA) a bien démarré au premier tour. La troisième occasion était à la suite d’une superbe combinaison de trois coups de poing qui a laissé tomber Bandejas, comme Mlambo a suivi son homme sur le tapis, lui a pris le dos et enfermé un étranglement arrière nu. Mais Bandejas a échappé à la prise et est ressorti plus net au début du deuxième tour.

L’Américain a poussé le rythme sur Mlambo après le redémarrage et a rencontré “The Black Mamba” au centre de la cage alors qu’il échangeait des frappes avec Mlambo. Puis, après que Mlambo ait pris son coup de pied, Bandejas a déchargé une rafale de coups de poing qui a envoyé le sud-africain basé à Dublin face première dans la toile pour un KO de deuxième tour époustouflant.

Enkamp fait un court travail de Long

Le combat d’ouverture sur la carte principale du Bellator 240 a comporté une bataille de poids welters européens, et c’est le Suédois Oliver Enkamp qui est sorti victorieux avec une arrivée en point culminant du Pays de Galles Lewis Long.

La paire s’est verrouillée presque immédiatement et Long (17-6 MMA, 1-1 BMMA) a cherché à saisir un étranglement de guillotine précoce, mais le Suédois s’est rapidement échappé. Long a réussi un solide retrait, mais, encore une fois, Enkamp (9-2 MMA, 2-0 BMMA) a eu la réponse alors que la paire est revenue au corps à corps contre la cage. Long est allé chercher une autre guillotine et une fois de plus Enkamp s’est échappé.

Puis, avec un Long visiblement confiant qui se dirigeait vers les coups de poing, Enkamp a frappé. Alors que Long intervenait pour poser un crochet gauche en boucle, Enkamp lança un spectaculaire backfist tournant, avec son avant-bras se connectant à travers le pont du nez de Long, envoyant le Gallois sur la toile. Quelques coups de suivi étaient tous l’arbitre Dan Miragliotta nécessaire pour plonger et arrêter le combat avec 50 secondes du premier tour restant.

Les résultats de la carte principale du Bellator 240 incluent:

Brent Primus bat. Chris Bungard via soumission (face crank) – Round 1, 1:55

Kiefer Crosbie bat. Iamik Furtado par décision partagée (29-28, 29-28, 28-29)

Bec Rawlings bat. Elina Kallionidou par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Ricky Bandejas bat. Frans Mlambo via KO (coups de poing) – Tour 2, 1:25

Oliver Enkamp bat. Lewis Long via KO (backfist tournoyant) – Tour 1, 4:10

.