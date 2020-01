Brett Johns admet qu’il était sur le point de quitter le MMA

RALEIGH, N.C. – Après avoir subi des revers allant des pertes aux blessures, le poids coq gallois Brett Johns a commencé à remettre en question son avenir en MMA.

Johns (15-2 MMA, 3-2 UFC) n’a pas concouru depuis août 2018, lorsqu’il a subi une perte de décision unanime face à Pedro Munhoz dans un combat qu’il a décrit comme “un brûleur absolu”. Il s’agissait de sa deuxième défaite consécutive, un sentiment inconnu pour le combattant anciennement invaincu.

“À l’époque, cela a vraiment ébranlé ma confiance, après deux défaites”, a déclaré Johns au MMA Junkie mercredi. “Mais en les regardant progresser après ça, ça m’a un peu remonté.”

Mais l’année suivante et demie n’a été que plus difficile pour Johns, qui a dû soigner toute une série de blessures du combat et une blessure au genou subie lors d’une défaite de 44 secondes lors d’un match de lutte à Polaris 8.

Il a donc décidé de prendre un peu de temps pour guérir et s’engager un peu dans d’autres aspects de sa vie loin du sport. Après une conversation avec son frère, Johns a décidé de se rendre à Las Vegas pour visiter l’UFC Performance Institute et obtenir un bilan de santé complet.

“Quand je suis allé là-bas, je pense inconsciemment que j’étais dans cette ornière, et c’était très, très décevant d’être dans cette ornière”, a déclaré Johns. «Je suis un gars qui aime ce sport, mais en passant par le début de 2018 jusqu’au milieu de 2019, c’est devenu un travail, vraiment. Quand je suis allé à Vegas et que je suis revenu, j’étais un nouveau combattant complètement et j’avais l’impression que c’était un nouveau moi. »

L’ornière a forcé Johns à repenser sa passion pour le sport, et il a admis qu’il était sur le point de s’éloigner complètement du MMA.

“Je suis dans ce jeu depuis très longtemps, gardez à l’esprit”, a déclaré Johns. «Tout le monde en a assez de son travail à un moment donné, et je suis définitivement passé par cette ornière. Et après mon retour de Vegas, je pense que j’étais sur le point d’arrêter les combats. Sachant très bien que vous étiez au bord de l’arrêt et que vous considérez en quelque sorte que vous savez où vous allez après, c’est très important pour moi. “

Rajeuni de congé, Johns devrait faire son retour samedi lorsqu’il affrontera Tony Gravely, diplômé de la série Contender de Dana White (19-5 MMA, 0-0 UFC) dans un combat que Johns appelle le plus important de sa carrière.

“Tony est un athlète solide dans l’ensemble”, a déclaré Johns. «J’ai regardé son jeu et il n’a pas été pris à la légère. J’ai combattu n ° 2 et n ° 5 au monde, mais mon combat le plus dur ce samedi est Tony Gravely. »

Avec un test difficile devant lui, Johns semble déterminé à rebondir après une période difficile de sa carrière, et il admet qu’il s’apprête à affronter samedi avec un point à prouver.

“Il a mis une puce sur mon épaule, je suppose”, a déclaré Johns. “Je me dis, oui, je dois jouer.” Mais dans le même souffle, ce combat de samedi est plus que ce sport. Pour moi, c’est un objectif personnel énorme de gagner ce combat. Ce n’est pas pour le MMA. Ce n’est pas pour l’UFC. Ce n’est pas pour ma carrière sportive. C’est pour ma vie. Je sais très bien que j’ai besoin que cette victoire soit mentalement la meilleure que j’aie jamais été. “

