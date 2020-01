LAS VEGAS – Après son arrivée rapide d’Ode Osbourne à l’UFC 246, Brian Kelleher insiste sur le fait qu’il se sentait plus fort que le nouveau venu de l’octogone et savait que sa meilleure chance de victoire était dans sa capacité de lutte. En dérapage de deux combats avant le concours, il a souligné comment sa situation était un test de sa détermination, et il appelle à un combat avec le poids coq populaire Sean O’Malley.